Începe Festivalul Simultan

„Va veni o vreme când nu va mai fi” este paradigma centrală a celei de-a a XIV-a ediții a Festivalului Simultan, care are avea loc la Timişoara, la sfârşitul acestei săptămâni.

Festivalul Simultan este dedicat artelor interdisciplinare, artiștilor și muzicienilor care experimentează cu diferite medii sau limbaje de exprimare de tipul time-based media, în principal audio-video. Programul evenimentului cuprinde proiecții de artă video, live performance-uri sonore și audiovizuale, prezentări și workshop-uri, care vor avea loc la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”, din Timișoara, în perioada 8-10 octombrie.

În acest an, în cadrul Festivalului Simultan vor fi prezentate 31 de lucrări de artă video, selectate în urma unui apel deschis către artiști din întreaga lume. Ediția de anul acesta aduce cu sine şi patru conferințe tematice, menite să exploreze noi identități artistice, sociologice și bio-politice, discutând despre identități locale într-un context mai amplu.

Programul de conferințe va fi deschis azi, de la ora 14, la Casa Artelor, cu prezentarea lui Cedrik Fermont despre Realități alternative: Muzica electronică și experimentală în Asia și Africa, urmată de prezentarea lui Shintaro Miyazaki, Nu uitați să schimbați placa din când în când, o teorie a raver-ilor ce va avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 17, la Muzeul „Corneliu Mikloși”. Seria de conferințe se va încheia duminică cu prezentarea lui Balázs Kovács despre Pregătiri pentru o audiență post-umană: un ghid de supraviețuire în lumea artei digitale, urmat de Alessandro Massobrio despre proiectul Toate sursele sunt defecte: Strategii de citire post-digitală și narative paralele.

Prin sintagma „There will be a time when it will not be”, Simultan Festival 2019 își propune să chestioneze diferite aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie, să exploreze situații speculative, să perturbe imaginea standardizată a viitorului, cultul progresului și a dezvoltării infinite, anunţă organizatorii.

Secțiunea de live performance prezintă artiști care lucrează cu sunetul, generând, modelând sau procesând sub diferite forme – fie prin construcții sculpturale electronice, sintetizatoare modulare sau prin intermediul cu programelor personalizate sau pur și simplu amplificând înregistrări ale sunetelor din mediul înconjurător.

Programul festivalului poate fi consultat aici.

Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Simultan este co-finanțată de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național și realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, a Consiliului Județean Timiș, având ca parteneri pe Timișoara 2021, Direcția Județeană pentru Cultură din Timișoara, Transcultres, Institutul Cultural Francez, Lapsus, Asociația Culturală Contrasens.