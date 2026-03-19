Începe Bookfest Timişoara

La Timişoara începe azi o nouă ediţie a Salonului de Carte Bookfest, a XIII-a, care se va desfășura în perioada 19-22 martie, între orele orele 10 și 20, la Centrul Regional de Afaceri (bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, vizavi de sala Olimpia). La fel ca la toate edițiile Bookfest, intrarea publicului va fi liberă.

La deschiderea Bookfest Timişoara 2026, care va avea loc joi, 19 martie, de la ora 12, vor participa președintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, Florica Chiriță, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Camelia Fetița, și vicepreședintele Asociației Editorilor din România, Lidia Bodea.

Programul Bookfest cuprinde atât lansări de carte și dezbateri, cât și evenimente interactive. Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe aici.

Pentru ca dragostea de carte, de lectură și de cuvântul scris să ajungă la cât mai mulți tineri, elevii de la câteva licee timișorene se vor întâlni vineri, 20 martie – în cadrul unor evenimente organitate de Casa de Cultură a Municipiului –, cu Lidia Bodea, directorul editurii Humanitas, cu filozoful Gabriel Liiceanu şi cu scriitorii Radu Vancu, Cristian Preda, Adelin Petrișor şi Radu Paraschivescu, după următorul program:

Radu Vancu – Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon”, orele 10-11;

Lidia Bodea – Liceul Teoretic „William Shakespeare”, orele 11-12;

Gabriel Liiceanu – Colegiul Național „Bănățean”, orele 12-13;

Cristian Preda – Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, orele 12-13;

Radu Vancu – Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, orele 12-13;

Radu Paraschivescu – Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, orele 13-14;

Adelin Petrișor – Sala Lira, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, orele 19-20.

Salonul de Carte Bookfest Timișoara este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Parteneri în organizarea evenimentului sunt Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Biblioteca Județeană Timiș, Universitatea de Vest din Timișoara, iar parteneri media: TVR Timișoara, Radio România Timișoara, Banatul Azi, Timiș Online, Timpolis, Puterea a Cincea, Știri de Timișoara, Știri pentru copii.

Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă. La edițiile internaționale anterioare țările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franța, țările de limbă germană (Germania, Austria, Elveția), Polonia, Cehia, Israel, Suedia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Japonia, Italia, Republica Moldova și Portugalia.

Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov și o altă ediție internațională la Chișinău.