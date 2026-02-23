Încep înscrierile pentru UVT Liberty Marathon 2026

Universitatea de Vest din Timișoara anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru UVT Liberty Marathon 2026, competiția internațională de alergare pe șosea care va avea loc în zilele de 3 şi 4 octombrie, la Timișoara.

Ajuns la cea de-a noua ediție, UVT Liberty Marathon a devenit un reper al alergării urbane din vestul României, reunind anual mii de participanți din țară și din străinătate. Evenimentul îmbină competiția sportivă cu spiritul de comunitate și cu promovarea unui stil de viață activ și echilibrat.

Ediția din acest an va include probe pentru toate nivelurile de pregătire, Cros 2 km, Cros 10,5 km, Semimaraton, Maraton și Ștafete.

În primele săptămâni de la lansare, participanții beneficiază de promoția Super Early Bird, cu cele mai avantajoase taxe de înscriere din an, începând de la 80 de lei, anunţă UVT.

Ediția precedentă a adus la start peste 4.400 de alergători și sute de voluntari, transformând Timișoara, pentru un weekend, într-un oraș care respiră în ritm de alergare.

Înscrierile pentru UVT Liberty Marathon 2026 sunt deschise pe libertymarathon.uvt.ro, iar informații actualizate pot fi consultate pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale evenimentului.