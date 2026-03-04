Încasarea taxelor și impozitelor locale, suspendată temporar

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara anunță suspendarea temporară a încasării taxelor și impozitelor locale, în perioada 6 martie, ora 14 – 9 martie, ora 8.30. Măsura este necesară pentru actualizarea sistemelor informatice în vederea aplicării noilor modificări legislative care prevăd scăderea impozitului pentru clădirile vechi și acordarea de reduceri persoanelor cu handicap.

În această perioadă vor fi suspendate atât încasările la ghișeele instituției, cât și depunerea declarațiilor prin intermediul platformei online Atlas, precum și plățile efectuate prin ghișeul.ro sau prin alte modalități, transmite Primăria Timişoara.

Noile prevederi se aplică la nivel național și stabilesc reducerea valorii impozabile a clădirilor în funcție de anul construcției, spre exemplu cu 15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru cele cu o vechime de peste 100 de ani. De asemenea, impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se reduce cu 50% pentru persoanele cu handicap grav și cu 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, în baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoanele care beneficiază de aceste reduceri și care au achitat deja impozitele pot opta pentru menținerea sumelor plătite în plus ca plată în avans pentru anul fiscal următor sau pot solicita restituirea acestora.

Precizăm că recalcularea obligațiilor fiscale nu se aplică retroactiv, ci începând cu data publicării ordonanței în Monitorul Oficial, astfel că reducerile nu se aplică pentru lunile ianuarie și februarie 2026.