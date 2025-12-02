Încasarea taxelor de concesiune pentru locurile de veci din Timişoara, sistată temporar

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că, începând cu data de 2 decembrie, va fi sistată încasarea taxelor de concesiune pentru locurile de veci pe întreaga perioadă a lunilor decembrie 2025 și ianuarie 2026.

În această perioadă, cetățenii pot depune, la camera 12 a Primăriei, documentele necesare pentru încheierea contractelor de concesiune, atât pentru locuri de veci noi, cât și pentru cele existente. Activitatea de încasare a taxelor va fi reluată începând cu data de 1 februarie 2026.

Măsura, explică reprezentanţii Municipalităţii, este necesară pentru efectuarea procedurilor anuale de închidere și deschidere de exercițiu financiar, precum și pentru actualizarea evidențelor specifice Serviciului Cimitire din cadrul Primăriei Timișoara.

În vederea încheierii contractului pentru locurile de veci noi, este necesară cererea pentru concesionarea locului de veci, completată și semnată de solicitant, actul de identitate, certificatul de deces al persoanei înhumate și o adeverință sau confirmare din partea administratorului cimitirului, care să includă denumirea cimitirului, parcela, rândul și numărul locului de veci, precum și situația existentă în teren (loc liber sau loc ocupat).

În ceea ce privește contractul pentru locurile de veci existente, este necesară cererea tip pentru concesionarea locului de veci, completată și semnată de solicitant, actul de identitate al solicitantului și copia actelor de identitate ale tuturor moștenitorilor care figurează în certificatul de moștenitor sau legatar, certificatul de deces al persoanei înhumate, certificatul de moștenitor și, dacă este cazul, declarația notarială pentru renunțare, acord între moștenitori sau alte situații speciale. De asemenea, este necesar contractul de concesiune anterior, procura notarială dacă cererea este depusă de un împuternicit, precum și alte documente justificative după caz, cum ar fi acte privind schimbarea numelui, hotărâri judecătorești sau acte medicale pentru facilități prevăzute de lege.

Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa Serviciului Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, la camera 10.