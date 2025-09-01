Încă o zonă verde degradată din Timişoara, deschisă către comunitate

Primăria Municipiului Timișoara continuă procesul de redare a spațiilor verzi neutilizate și degradate către comunitate. Municipalitatea a demarat demolarea gardului din zona fostului Ștrand al Tineretului, pentru ca locuitorii din cartierele Crișan și Ghiroda Nouă să aibă acces la zona verde pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. În etapele următoare, zona va fi ecologizată și vor fi amenajate alei naturale, în conformitate cu legislația.

„Acum un an, dărâmam gardurile de la fosta unitate militară de pe Alexandrescu și deschideam oamenilor un spațiu verde uriaș. Azi, locuitorii din zonă se bucură zi de zi de natură chiar lângă casele lor. Ani la rând, aceste terenuri au fost ținute după garduri și au ajuns să se umple de vegetație necontrolată și de gunoaie. Noi vrem altceva: să redăm timișorenilor natura din orașul lor. Cu intervenții neinvazive, transformăm aceste spații uitate în locuri deschise, care aduc sănătate și bucurie comunității”, spune primarul Dominic Fritz.

Terenul de peste 30 de hectare a fost timp de ani de zile împrejmuit cu garduri metalice și de beton, iar în mai multe locuri s-au format suprafețe neîngrijite și pline de deșeuri. O mare parte din acest teren se află în proprietatea Primăriei Timișoara și, în baza noului Cod Silvic, fondul forestier existent va fi deschis pentru accesul pietonilor și bicicliștilor. Locuitorii vor putea folosi zona atât pentru plimbări și relaxare, cât și ca scurtătură către stațiile de transport public sau facilitățile sportive din apropiere. De asemenea, măsura va îmbunătăți accesul pietonal pe Calea Ghirodei.

Prima etapă presupune eliminarea gardului care delimitează zona, acțiune realizată prin noul contract al Municipiului Timișoara cu operatorul WBW LOGISTIC SRL. Măsura nu vizează gardurile ce delimitează terenurile private sau concesionate către operatori privați. Ulterior, Primăria va organiza ecologizarea terenului și va amenaja alei naturale, acolo unde deja există trasee care s-au format în timp.

Această măsură continuă procesul început în nordul orașului, în zona Grigore Alexandrescu, unde municipalitatea a demolat gardurile, a salubrizat terenul, a reparat aleile și iluminatul public și a redat spațiul oamenilor. Printr-o inițiativă privată, zona a devenit mai atractivă și pentru activitățile sportive, fiind amenajat un pumptrack pentru copii și tineri.