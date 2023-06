„Înapoi la Pasolini”, lectura performativă cu Alex Mirutziu

În spațiul expozițional din cadrul Bienalei ArtEncounters de la Muzeul Național al Banatului va avea loc lectura performativă Înapoi la Pasolini, realizată de artistul român Alex Mirutziu. Acesta este un nou eveniment organizat în tradiția parteneriatului dintre Fundația Art Encounters și librăria independentă La Două Bufnițe, care își propune ca spațiul expozițional să devină scena unei lecturi performative la intersecția dintre poezie și performance.

Lectura performativă Înapoi la Pasolini va avea loc vineri, 30 iunie, de la ora 18, la Castelul Huniade. Evenimentul face parte din seria de lecturi performative organizate de Art Encounters împreună cu Librăria independentă La Două Bufnițe în cadrul celei de-a cincea ediții a Bienalei Art Encounters, organizată sub deviza My Rhino Is Not a Myth. art science fictions, ce are loc între 19 mai și 16 iulie, și care este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni.

Pentru că în 2022 a fost sărbătorit centenarul Pier Paolo Pasolini, publicului român i s-a oferit oportunitatea să-l cunoască pe „cel mai tulburător și turbulent artist italian al nu mai puțin turbulentului secol XX“ printr-o apariție editorială cu totul aparte la Editura Tracus Arte: este vorba despre două volume, unul de Poezii – în ediție bilingvă – și un altul de Scrieri despre literatură și artă, publicate sub coordonarea Smarandei Elian. Astfel, anul acesta, ultima lectură performativă din cadrul Bienalei ArtEncounters va aduce în atenția publicului cele două apariții editoriale de anul trecut printr-un performance care va fi realizat de artistul român Alex Mirutziu, în limba română.

„Înapoi în Pasolini se concentrează pe acțiuni care arată că agentul uman nu mai este punctul în care se îndreaptă existența sau înțelegerea și insistă asupra posteriorității, a nu-mai, a post-ului. Este un experiment de citire și recitire a poeziilor lui Pier Paolo Pasolini, precum și de chestionare a spațiului dintre cuvinte, pe care încerc să-l ocup cu intervenție și nu cu frustrare”, declară Alex Mirutziu.

Născut la Sibiu, în 1981, artistul român Alex Mirutziu creează tehnologii de reciprocitate efemeră. Prin filmele, sculpturile și performance-urile sale, artistul se confruntă cu ceea ce este diferit în noi prin acțiuni strategice care produc iluzia participării la viață prin complicarea ordinii. În proiectele sale, premisa este aceea a identității ca problemă și sarcină pe care noi înșine trebuie să o transgresăm, sperând la pace cu prețul unei neliniști constante. Artistul abordează adesea tema dificultății de a muri alături de sondarea degradării, sau a deșirării, înțeleasă ca o responsabilitate a fiecăruia de a transcende o situație psiho-fizică personală.

Bienala Art Encounters este organizată de către Fundația Art Encounters, fiind finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara și cofinanțată de Ministerul Culturii și AFCN, având ca partener principal Raiffeisen Bank și ca sponsori ISHO, Tazz, MEWI și Dacoart.