În disputele privind carantinarea Timişoarei, Dominic Fritz îl acuză pe Alin Nica de jocuri politicianiste

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, susţine că atacurile preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica – potrivit căruia carantinarea Timişoarei a fost decisă fără discernământ, iar Dominic Fritz nu a făcut nimic pentru a reduce rata de infectare în oraş – sunt politicianiste.

„Într-o mișcare evident politicianistă, Alin Nica a început să mă atace ca să unească facțiunile din partid înainte de alegerile pentru șefia PNL Timiș. Înțeleg și accept că așa funcționează politica. Recunosc, însă, că nu mi-aș fi putut imagina cinismul cu care se joacă politic cu situația periculoasă în care se află Timișoara și județul Timiș”, acuză azi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, Comitetul Județean de Urgență Timiş, al cărui vicepreședinte este Alin Nica, a carantinat 17 localități în ultimele luni, unele de mai multe ori, exemplificând cu cazul Dumbrăviței (care a fost caranatinată de șase ori), al Girocului (de trei ori), menţionând că „niciodată, până acum, Alin Nica nu a criticat public deciziile de carantinare luate de CJSU”.

Dominic Fritz spune că unele acuzații la adresa sa sunt chiar bizare: „Ba că am mușamalizat infecțiile din Direcția de Urbanism, deși le-am anunțat într-o conferință de presă încă de acum două săptămâni. Ba că nu am trimis Poliția Locală să facă controale, deși știe că Poliția Locală de un an este în subordinea MAI, tocmai ca să ajute la combaterea pandemiei. Ba că nu am forțat firmele din Timișoara să folosească telemunca, deși are informația că acest lucru nu este decis de primar, ci doar de către angajatori, conform Legii 55/2020, care enumeră măsurile împotriva pandemiei. Niciun primar nu are putere legislativă să vină cu măsuri mai stricte.”

Primarul Timişoarei spune că un alt reproș, pe care urmează să-l verifice, este că nu s-au luat destule măsuri de precauție în mijloacele de transport în comun: „Deși am primit mai multe asigurări că STPT face toate eforturile necesare și că tramvaiele și autobuzele nu sunt supraaglomerate, nu voi ezita să cer demiterea directorului STPT, dacă Alin Nica are dreptate. Bineînțeles că directorul este membru PNL și protejat de Nica în public și în culise.”

Acesta mai spune că Primăria duce lupta grea împotriva pandemiei şi menţionează acţiuni în care este implicată Municipalitatea, pe această linie:

Încheierea de parteneriate cu societatea civilă și mediul privat pentru a furniza oxigen acasă pacienților din Timiş care suferă de covid;

carantinarea a peste 1200 de migranți în ultimele patru luni, cu menţiunea că CJ Timiş a promis de câteva ori să deschidă și un astfel de centru, ceea ce nu s-a întâmplat; extinderea programului cu publicul la 12 ore pe zi pentru a evita aglomerarea; lansarea site-ul de informare zilnică (covid19.primariatm.ro); crearea de centre de vaccinare, unele în parteneriate cu mediul privat; organizarea unui call-center pentru programări la vaccin și cazuri sociale în carantină; reducerea impozitelor pentru întreprinderi afectate.

Dominic Fritz reaminteşte că Primăria Timișoara are în subordine două spitale suport covid finanțate, „Victor Babeș” și Municipalul, şi echipe mobile pentru ajutor la domiciliu prin Direcția de Asistență Locală.

„Adevărul este că lupta împotriva pandemiei a fost pasată în mare parte Primăriilor. Președinții de Consilii Județene au timp să orchestreze atacuri politice și să facă campanie pentru alegeri interne. În perioada în care spitalele sunt încărcate și timișorenii încearcă să-și organizeze viața într-o carantină frustrantă, PNL Timiș pare să aibă un singur țel: să saboteze tot efortul timișorenilor și timișenilor de a ieși din această situație critică cu riscul de prelungire a carantinei. Nu folosesc această strategie pentru că le pasă de viața de zi cu zi a timișorenilor sau de timișenilor, ci ca să rămână sau să revină la butoane și la robinete de bani publici, atacându-i pe cei care încearcă să facă curat după haosul lăsat în urmă. PNL Timișoara încă nu s-a decis dacă vrea să fie în opoziție sau la guvernare”, mai spune primarul Dominic Fritz.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, l-a acuzat, ieri, pe primarul Dominic Fritz, care este şi preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara, că a avut cadrul contextual şi instrumentele pentru a reduce rata de infectare la Timişoara, dar că nu a făcut nimic: „De la preluarea de către Dominic Fritz a mandatului de primar până azi, nu a avut loc nici măcar o singură întrunire a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara în care să se discute şi să se aprobe un plan adaptat de măsuri anti-covid. (…) Dacă Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara nu reacţionează, atunci ce să ne aşteptăm la măsuri de protejare a economiei locale, de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind pericolul?”