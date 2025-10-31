Imigraţia din România, tema unui workshop la UVT

„Imigranții în România. Riscuri, oportunități și soluții pentru facilitarea procesului de integrare” – workshop la UVT este tema unui workshop organizat de Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu ADR Vest și Prefectura Timiș.

Workshop-ul reunește specialiști de marcă în munca cu persoanele migrante, reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai UNHCR, ai Agenției Naționale și Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai Organizației Internaționale pentru Migrație, ai societății civile, ai angajatorilor sau ai companiilor de recrutare, specialiști universitari, cercetători, reprezentanți ai administrației publice locale, județene, naționale.

Pornind de la datele sintetice referitoare la evoluția migrației în România (Anatolie Cosciug, de la ICAM – UVT) și cele referitoare la percepția timișorenilor față de persoanele migrante (Marius Matichescu, decanul Facultății de Sociologie si Asistență Socială), respectiv reunind expertiza avansată a participanților la discuția panel referitoare la tendințe și soluții în migrație, participanții vor putea reflecta critic problemele cu care se confruntă persoanele migrante în România, respectiv vor propune soluții și măsuri de politică publică utile pentru o integrare mai eficientă a acestora pe piața muncii și în societate.

Evenimentul, care va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara, în 3 noiembrie, între orele 9.30-15, în amfiteatrul A01, este organizat în contextul proiectului european interregional SALAM – Accesibilitate sustenabilă pe piața muncii, proiect ce își propune să sprijine autoritățile publice în integrarea sustenabilă a persoanelor migrante pe piața muncii.