Il Cinema Ritrovato, festivalul de filme clasice restaurate, revine la Timişoara

O nouă selecţie de la cel mai mare festival de filme clasice restaurate din lume, Il Cinema Ritrovato, din oraşul italian Bologna, va putea fi descoperită la Timişoara, în cadrul unei retrospective organizate în parteneriat de Ceau, Cinema! şi Institutul Italian de Cultură. Evenimentul va avea loc între 20 şi 22 februarie, la Cinema Studio.

„Il Cinema Ritrovato on Tour în România, un proiect al Institutului Cultural Italian și al Cineteca di Bologna, revine pentru a doua oară la Timișoara, în colaborare cu Ceau, Cineclub!

Parte a seriei de proiecţii de la Ceau, Cineclub!, Il Cinema Ritrovato on Tour la Timişoara propune şase filme, realizate de cineaşti importanţi: italienii Luchino Visconti şi Ettore Scola, francezul Jacques Demy, americanii Paul Morrissey şi James Bidgood şi iraniano-britanicul Ehsan Khoshbakht.

Ediţia din acest an omagiază doi mari actori plecaţi recent dintre noi: superstarul italian Claudia Cardinale şi vedeta germană Udo Kier. Programul aduce, de asemenea, în discuţie cinematografia underground, dar şi arhivele şi cinefilia.

Selecţia a fost realizată de criticul de film Călin Boto, curator invitat, în coordonare cu directorul artistic al Ceau, Cinema!, Ionuţ Mareş.

Programul şi biletele sunt disponibile pe site-urile Ceau, Cinema! şi Cinema Studio.

„Pentru acest al doilea cineclub al anului, oferim o selecţie de filme splendid restaurate şi care pot satisface o varietate de gusturi cinefile — de la publicul de filme canonice, la exploratorii de cinema underground provocator sau pasionaţii de documentare şi arhive. Suntem extrem de onoraţi că, datorită sprijinului extrem de preţios al Institutului Italian de Cultură din Bucureşti, putem aduce din nou la Timişoara ceva din atmosfera de vis a unui festival unic precum Il Cinema Ritrovato”, spune Ionuţ Mareş.

„Îmi este deosebit de drag acest proiect, întrucât celebrează ceea ce consider a fi cel mai frumos festival de film din lume, Il Cinema Ritrovato din Bologna, care de 39 de ani încântă cinefilii din întreaga lume cu filme clasice restaurate și bijuterii ale cinematografiei mondiale, amintindu-ne încă o dată de valoarea patrimoniului nostru cinematografic și de importanța restaurării și conservării. Pentru această ediție, nu puteam să nu aducem un omagiu marilor dive ale cinematografiei italiene, splendidei Claudia Cardinale, recent decedată, cu filmul Sandra, al lui Visconti, și Sophiei Loren în Una giornata particolare al lui Ettore Scola, dar și marelui actor Udo Kier, și el recent plecat dintre noi, cu o bijuterie cinefilă precum Blood for Dracula al lui Morrissey. Toată dragostea pentru cinema pe care dorim să o celebrăm prin intermediul acestui festival emană din filmul Celluloid Underground, de Ehsan Khoshbakht, co-director al Festivalului Il Cinema Ritrovato”, afirmă Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultură.

Retrospectiva se va deschide vineri, 20 februarie, cu Sandra / Vaghe stelle dell’Orsa… (1963), unul din marile filme ale regizorului italian Luchino Visconti, premiat cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia. Claudia Cardinale interpretează o femeie care se întoarce în satul natal pentru a se ocupa de treburile familiei, dar amintirile și secretele copilăriei o copleșesc în scurt timp.

A doua zi va începe cu proiecţia unuia dintre cele mai incitante documentare recente, Celluloid Underground (2023), prezentat la BFI London Film Festival şi Viennale. În acest film poetic și ingenios, relația intensă și complexă a regizorului iraniano-britanic Ehsan Khoshbakht cu cinematografia ne inspiră să reflectăm asupra propriilor traiectorii.

Un alt clasic italian din program este O zi specială / Una giornata particolare (1961), de Ettore Scola, prezentat în competiţia Festivalului de la Cannes, premiat cu Globul de Aur pentru film străin şi nominalizat la Oscar. Sophia Loren şi Marcello Mastroianni joacă doi vecini – o gospodină şi un jurnalist – care se întâlnesc în timpul vizitei lui Hitler în Italia, din mai 1938.

Ziua de duminică va fi dedicată cinematografiei underground şi filmelor provocatoare. Prima proiecţie va fi Dracula caută sânge de virgine… și moare de sete!!! / Dracula cerca sangue di vergine… e morì di sete!!! / Blood for Dracula (1974), de Paul Morrissey. Un conte vampir bolnav călătorește în Italia cu servitorul său pentru a-şi găsi o mireasă. Regretatul actor Udo Kier face unul din marile sale roluri.

Programul se va încheia cu un double-feature. Mai întâi, scurtmetrajul Frumosul indiferent / Le bel indifférent (1957) al regizorului francez Jacques Demy. Bazat pe un text de Jean Cocteau, filmul este monologul unei femei disperate care simte că a fost nedreptățită de bărbatul ei. Acesta va fi urmat de un celebru film american experimental de o oră Pink Narcissus (1971), de James Bidgood. Filmul este un poem erotic plasat în fanteziile unui tânăr lucrător sexual.

Filmele vor fi proiectate cu subtitrare în română şi engleză şi vor fi precedate de introduceri, iar unele dintre proiecţii vor fi urmate de dezbateri.

Creat în 1986, Il Cinema Ritrovato este un festival anual de film organizat în fiecare vară de Cineteca di Bologna din Italia și dedicat istoriei cinematografiei, proiectând filme clasice și retrospective şi prezentând cele mai recente opere cinematografice restaurate din arhivele și laboratoarele de film din întreaga lume.

Retrospectiva Il Cinema Ritrovato on Tour la Timişoara este organizată de Ceau, Cinema! şi Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, fiind un proiect finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte. Parteneri în organizarea evenimentului sunt Cineteca di Bologna şi Cinema Studio.