Hub imagistic pentru depistarea precoce a cancerului, la Spitalul „Victor Babeș” Timişoara

În cadrul Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timişoara funcționează cel mai important Hub imagistic din vestul țării. Tehnologia de ultima generație este un aliat în lupta împotriva cancerului.

Bolile oncologice sunt una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În fiecare an, în România sunt depistate peste 100.000 de cazuri noi de cancer, iar mii de vieți sunt pierdute pentru că boala este descoperită prea târziu, atarg atenţia reprezentanţii Spitalului „Victor Babeș” Timişoara, subliniind că depistarea precoce salvează vieți.

Vine în ajutorul pacienţilor hub-ul imagistic, care include două aparate RMN, dintre care unul de 3 Tesla, un PET-CT, două computere tomograf, un mamograf și mai multe aparate RX, de radiografie.

„Am investit constant în aparatură de ultimă generație pentru că imagistica medicală este, practic, în prima linie în lupta împotriva cancerului. Tehnologiile moderne permit identificarea precoce a unei boli oncologice. În același timp, fac posibilă stadializarea acesteia, evaluarea răspunsului la tratament și chiar monitorizarea pe termen lung a pacientului”, spune prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeș” Timișoara.

Cele două aparate RMN permit evaluarea detaliată a tumorilor de părți moi, cerebrale, medulare sau pelvine, fără utilizarea radiațiilor ionizante. Unul dintre acestea este un RMN de 3 Tesla, unic în vestul României, care oferă o rezoluție superioară a imaginilor și investigații mai rapide, esențiale pentru un diagnostic oncologic precis.

Cele două computere tomograf permit identificarea formațiunilor tumorale pulmonare, cerebrale, abdominale sau osoase, oferind informații esențiale despre dimensiunea, localizarea și extensia bolii.

Mamograful 3D cu tomosinteză permite depistarea cancerului de sân cu până la doi ani înainte ca acesta să poată fi descoperit prin palpare. Diagnosticat la timp, în peste 95% dintre cazuri, cancerul mamar poate fi vindecat.

PET-CT-ul reprezintă cea mai avansată metodă de investigație în imagistica oncologică, permițând nu doar identificarea tumorilor, ci și a metastazelor încă din stadii incipiente. De asemenea, face posibilă evaluarea răspunsului la tratament și ajustarea periodică a planului terapeutic.

Directorul medical al spitalului, prof. dr. Diana Manolescu, spune că acest hub imagistic înseamnă mai mult decât aparatură performantă. „Tehnologia nu are nicio valoare fără specialiști. Avem o echipă de medici bine pregătiți, protocoale moderne și o importantă colaborare multidisciplinară. În fiecare săptămână are loc un tumor board, la care participă radiologi, pneumologi, chirurgi toracici și oncologi. În plus, realizăm biopsii sub ghidaj CT, iar anatomopatologii din spital pot stabili diagnosticul de cancer, chiar subtipul bolii, ceea ce este important pentru managementul tratamentului corect”, declară dr. Diana Manolescu.

Tema din acest an a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, care este marcată în 4 februarie, este „Uniți prin unicitate” și pune accent pe o abordare centrată pe pacient, pe nevoile sale individuale și pe accesul la diagnostic și tratament de calitate.