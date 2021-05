Horia Colibăşanu şi încă doi alpinişti, surprinşi de avalanşă în drum spre vârful Dhaulagiri, au oprit expediţia

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu şi echipa sa, aflaţi în Nepal, în drum spre vârful Dhaulagiri, având ca obiectiv deschiderea unei noi rute, au fost surprinşi de o avalanşă la 6800 m altitudine, care i-a împins într-o cursă contra-cronometru pentru supraviețuire. Din fericire, sunt bine toţi trei, dar anunţă că, din cauza vremii nefavorabile, sunt nevoiţi să renunţe la expediţie.

Alpiniștii Horia Colibășanu, Marius Gane și Peter Hámor anunţă că au ajuns miercuri, 12 mai, în siguranță în Tabăra de bază a muntelui Dhaulagiri, din Nepal, după ce, în noaptea de 9 spre 10 mai, fuseseră surprinși în cort de o avalanșă. În 10 mai ar fi urmat să ajungă pe creastă, de unde mai aveau de mers 7 kilometri până în vârf.

Avalanșa, care a durat câteva zeci de secunde, i-a îngropat sub un strat de zăpadă de peste un metru, transformând ascensiunea într-o cursă contra-cronometru pentru supraviețuire. „Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanșa din lateral. La un moment dat, probabil zăpada a căzut peste peretele de gheață care ne proteja. Ne-a strivit pur și simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. (…) S-a oprit avalanșa. Era complet întuneric și, deși eram toți trei în același cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut liniște. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Știam că aceasta e procedura în caz de avalanșă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieși. Simțeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reușit să ies cu o mână în față, mâna cu briceagul (…) și să respir”, transmite Horia Colibăşanu. Peter și Horia au ieșit primii. Marius a mai întârziat pentru că nu și-a găsit imediat bocancii în cortul surpat sub zăpadă. Au reușit să își găsească adăpost într-o grotă, pentru restul nopții, și să ajungă în siguranță în Tabăra de bază, a doua zi.

Din cauza acestui accident şi a prognozei de vreme nefavorabilă, a mai transmis Horia Colibăşani, au decis însă să oprească expediția: „Riscurile sunt nejustificat de mari și preferăm să ne întoarcem acasă.”

Cei trei alpinişti au încercat să deschidă o rută nouă, în premieră mondială, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri.

Horia Colibăşanu, alpinistul timişorean care a urcat pe opt dintre cele 14 vârfuri din Himalaya cu altitudine peste 8.000 de metri, a plecat din România spre Nepal, în 18 martie, cu obiectivul de a deschide o rută nouă spre vârful Dhaulagiri (8.167 m). Aceasta este cea de-a 22-a expediție internațională a sa Horia Colibășanu şi cea de-a 17-a pe care o face în Himalaya.

În primăvara anului 2019, Horia Colibăşanu a plecat într-o expediţie care a avut acelaşi scop, tot spre vârful Dhaulagiri, însă a fost nevoit, şi atunci, să renunţe din cauza vremii nefavorabile, care i-ar fi expus la riscuri foarte mari pe el și pe ceilalţi doi coechipieri ai săi, Marius Gane și Peter Hamor.

Horia Colibășanu are în palmares ascensiuni de succes pe opt din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume, pe care le-a făcut fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor.