Horia Colibășanu se pregăteşte de ascensiunea finală pe Everest

Horia Colibăşanu a ajuns în tabăra de bază, la 5400 metri altitudine, unde va aştepta cinci zile de vreme bună pentru a-şi continua ascensiunea pe Everest, pentru a deschide o nouă rută.

În ultimele săptămâni, alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a parcurs de mai multe ori traseul de urcare până la 7000 de metri altitudine şi l-a echipat împreună cu colegul său Peter Hámor astfel încât, în urcarea finală, să aibă cât mai puţin echipament.

„Ultimele săptămâni au fost destul de grele. Am muncit enorm la echiparea traseului. Am pus peste 350 de metri de coardă, ca să asigurăm porţiunile cu gheaţă, am cărat mult echipament. Suntem în base camp acum şi s-ar putea să coborâm până la 4500 de metri, să ne odihnim, în aşteptarea ferestrei de vreme bună. Avem nevoie cam de cinci zile cu vreme bună pentru a putea porni”, transmite Horia Colibăşanu.

Acesta mai spune că ascensiunea finală va avea loc până cel târziu în 25 mai, când se termină sezonul de primăvară în Himalaya, perioada cu vreme favorabilă expediţiilor la peste 8000 de metri altitudine.

Horia Colibăşanu a plecat în expediţie în 28 martie, urmând să se întoarcă acasă în 3 iunie. Anul acesta, obiectivul lui în Himalaya este deschiderea unei rute noi pe Everest (8848m). Aceasta este cea de-a 20-a expediție internațională a sa şi cea de-a 15-a în Himalaya.

Horia Colibășanu este considerat ca cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume, toate fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor.