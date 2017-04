Horia Colibăşanu, înainte de ascensiunea Everestului: „Am primit binecuvântarea localnicilor pentru urcarea pe vârf”

Horia Colibășanu a ajuns în tabăra de bază, la 5200 m altitudine, unde începe aclimatizarea şi antrenamentul pentru ascensiunea Everestului.

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a pornit în expediţia pe Everest în 7 aprilie, pe ruta Timișoara – Belgrad – Doha – Kathmandu – Lhasa – Tingre – tabăra de bază Everest – tabăra de bază avansată Everest.

Azi, Horia Colibăşanu a anunţat pe o reţea de socializare că a ajuns în tabăra de bază aflată la 5200 m altitudine, unde începe pregătirea pentru ascensiunea propriu-zisă a Everestului: aclimatizare, antrenament, pregătirea alimentației și nutriției necesare pentru zilele de vârf.

„Tabăra de bază este locul în care începe pregătirea pentru urcarea pe vârf. Am primit binecuvântare din partea localnicilor, pentru ca totul să fie bine și să mă întorc cu bine de pe vârf. Cred în mesajele lor spirituale, pentru că ei sunt foarte conectați cu natura și sunt educați de mici să înțeleagă semnele muntelui. Au fost și ani în care ceea ce mi-au spus nu a fost favorabil expediției. Ei sunt primii pe care trebuie să-i asculți aici”, scrie Horia Colibășanu, pagina sa oficială.

După aclimatizare, urmează ascensiunea spre vârf, după mijlocul lunii mai. În 30 Mai, Colibășanu va coborî de pe munte.

Acesta mai transmite că expediţia sa pe Everest se derulează în cele mai bune condiții, până în acest moment.

În primele zile de la sosirea în Nepal, Horia Colibăşanu s-a întâlnit cu prieteni alpiniști din întreaga lume, cu care a discutat despre expedițiile programate în acest an, altele decât cele comerciale, anunţă alpinistul.

„L-am întâlnit pe Peter Hamor, partenerul cu care am mers în alte expediții până acum. El a urcat deja pe Everest, astfel că acest vârf nu mai reprezintă interes pentru el. Am discutat despre ruta pe care voi merge și cu Ueli Steck, un bun prieten alpinist de la care am învățat multe de-alungul timpului. Ueli este foarte rapid pe munte, are un antrenament bun, are o abordare tehnică foarte bună”, spune Horia despre timpul petrecut în Kathmandu.

Horia Colibășanu este cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe şapte din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m).

Ascensiunile sale au fost fără oxigen suplimentar și fără șerpași, Horia Colibășanu fiind recunoscut internațional pentru practicarea alpinismului pur, adică un sportiv de ultra-performanță cum sunt foarte puțini la nivel mondial.

Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, în care Horia Colibășanu are calitate de membru. Clubul este afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă care derulează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internațional.