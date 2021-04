Horia Colibăşanu a depăşit cea mai abruptă parte din traseul spre vârful Dhaulagiri

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu anunţă că a făcut un pas important în expediția „Dhaulagiri 2021”: depășirea celei mai abrupte părți din traseu.

„Am reușit să echipăm tot peretele până în Tabăra 1. A fost greu de cățărat pentru că s-a modificat și traseul. Anul acesta e mai puțină zăpadă, așa că avem mai mult de cățărat pe stâncă. Din mia de metri până acolo, am pus un kilometru și ceva de coardă. A trebuit să ocolim porțiuni, să mergem în zig-zag. Corzile fixate de noi în 2019 au dispărut pe 90% din traseu. A trebuit să refacem totul. Au fost zile când am avansat doar 40 de metri. La o porțiune de cinci metri am stat o oră și jumătate. Am avut de trecut și o surplombă imensă, cel mai greu punct. Până la urmă ne-au ajutat și cei 150 de metri pe care i-am găsit din coarda veche, așa că ne-am mișcat destul de bine. Față de acum doi ani avem 20 de zile avans. Am mers mai repede și pentru că știm traseul”, transmite Horia Colibăşanu, pe pagina sa de Facebook.

Luni, 19 aprilie, el şi coechipierii săi, Marius Gane și Peter Hamor, vor merge în Tabăra 1, unde vor dormi o noapte, iar apoi încep echiparea rutei mai sus.

Horia Colibăşanu, alpinistul timişorean care a urcat pe opt dintre cele 14 vârfuri din Himalaya cu altitudine peste 8.000 de metri, a plecat din România spre Nepal, în 18 martie, cu obiectivul de a deschide o rută nouă spre vârful Dhaulagiri (8.167 m). Aceasta este cea de-a 22-a expediție internațională a lui Horia Colibășanu şi cea de-a 17-a pe care o face în Himalaya.

În primăvara anului 2019, Horia Colibăşanu a plecat într-o expediţie care a avut acelaşi scop, tot spre vârful Dhaulagiri, însă a fost nevoit să renunţe din cauza vremii nefavorabile, care i-ar fi expus la riscuri foarte mari pe el și pe ceilalţi doi coechipieri ai săi, Marius Gane și Peter Hamor.

Horia Colibășanu are în palmares ascensiuni de succes pe opt din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume, pe care le-a făcut fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor.