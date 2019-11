„Hoinar prin România”, jurnalul unui călător francez lansat la Timişoara

În cei câțiva ani de când locuiește în România, Grégory Rateau a străbătut țara de la Bucureşti până în zone rurale izolate, din pădurile Carpaţilor pînă pe plajele din Delta Dunării. Din impresiile sale de călătorie s-a născut volumul Hoinar prin România. Jurnalul unui călător francez, pe care îl va lansa şi la Timişoara.

La invitația Institutului Francez, Grégory Rateau își lansează la Timişoara volumul, recent apărut în limba română la Editura Polirom, în traducerea lui Nicolae Constantinescu. Evenimentul va avea loc marți, 19 noiembrie, de la ora 18.30, la librăria La Două Bufniţe. Alături de autor se va afla Manu Anghelescu, o francofonă pasionată de călătorii și de scris.

De formație cineast, Grégory Rateau a predat Arte vizuale și a organizat un cineclub în mai multe cinematografe din Paris. Îi place să călătorească pentru filmele sale (Maroc, Algeria, Liban, Nepal etc.). Pasionat de excursii și de aventură, în 2014 a hotărât să se stabilească în România. În prezent este redactorul-șef al publicației francofone Lepetitjournal.com la București și colaborator al Radio România Internațional. Trăind între București și casa lui de la țară, acesta se consacră în prezent scrisului.

În general, străinii nu ştiu foarte multe despre România. Cunoştinţele lor se limitează la mitul vampirului din Transilvania şi la câteva generalităţi despre folclor. De obicei ignorată, dacă nu chiar dispreţuită de unii, această ţară este obiectul multor prejudecăţi. De aceea, Grégory Rateau a vrut să-şi facă o idee nouă, explică editorii.

„Am vrut să mă pierd într-un spațiu necunoscut și am sfârșit prin a întâlni oameni minunați, peisaje care să mă inspire, tradiții care trebuie păstrate, atât cât mai sunt. Am vrut ca cei despre care am scris să poată în sfârșit să se recunoască așa cum îi vedeam eu, în frumoasa lor complexitate. Am dorit ca și românii, nu numai publicul francofon, să nu mai aibă nici cea mai mică scuză în a nu-și ști țara și să și-o privească prin ochii unui „hoinar“ care a regăsit în aceste locuri sensul a ceea ce se numește încântare”, declara Grégory Rateau, într-un interviu acordat Suplimentului de cultură.

Evenimentul, organizat de Institutul Francez Timisoara, în parteneriat cu Editura Polirom și Librăria La Două Bufnițe, se va desfășura în limba franceză, cu traducere consecutivă în limba română.