Gastroscopii gratuite, la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara

Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneuftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara anunţă că face gastroscopii gratuite pe baza trimiterii de la medicul de familie. Procedura permite depistarea precoce a cancerului gastric și a altor afecțiuni digestive.

Cancerul gastric rămâne una dintre cele mai agresive forme de neoplazii digestive, fiind pe poziția a treia în rândul bolilor oncologice în ceea ce privește mortalitatea atrag atenţia medicii specialişti. Boala este descoperită, în cele mai multe cazuri, în stadii avansate, când tratamentul este dificil, iar șansele de supraviețuire se reduc considerabil. Depistarea precoce face diferența între o boală tratabilă și un diagnostic tardiv, cu prognostic rezervat.

În România, una din trei persoane prezintă, la un moment dat, simptome digestive puternice care necesită o investigație amănunțită.

Gastroscopia este una dintre cele mai importante investigații de diagnostic în bolile aparatului digestiv superior. Aceasta poate identifica, în faze incipiente, inflamații ale mucoasei gastrice, ulcere, hernii hiatale, boala de reflux gastroesofagian, infecția cu Helicobacter Pylori, dar și formațiuni tumorale.

„Orice pacient care prezintă dureri abdominale sau toracice persistente, îndelungate, dificultăți la înghițire, stări de greață sau vomă cronice, balonare, tulburări de alimentație, scădere accentuată în greutate, scaun negru, vărsături cu sânge sau anemie feriprivă are indicație de gastroscopie. De asemenea, dacă există în familie rude de gradul I care au fost diagnosticate cu cancer gastric, este indicat ca investigația să se facă preventiv, chiar dacă nu există simptome evidente”, explică dr. Diana Nicoleta Popițiu, medic primar gastroenterolog la Spitalul „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

În cadrul Ambulatoriului Spitalului „Victor Babeș” Timișoara, procedura este gratuită şi se face în baza trimiterii de la medicul de familie și a unui consult al medicului specialist.

Procedura este minim invazivă, durează câteva minute și permite evaluarea în timp real a esofagului, stomacului și duodenului. În timpul investigației, pot fi prelevate biopsii, pot fi identificate leziuni suspecte și, dacă este cazul, pot fi inițiate investigații suplimentare sau tratamente specifice.

„Gastroscopul este un tub subțire, flexibil, prevăzut cu o cameră video în capăt. Acesta se introduce prin cavitatea bucală, se trece de sfincterul esofagian superior, apoi prin esofag, sfincterul esofagian inferior, stomac și prima porțiune de intestin subțire, bulbul duodenal, pana în duoden. În timp real se transmit imagini pe un monitor, permițând evaluarea mucoaselor digestive. Dacă se observă ulcere sau formațiuni tumorale, se pot preleva biopsii pentru un diagnostic anatomopatologic de certitudine. De asemenea, se pot preleva biopsii pentru testare rapidă Helicobacter Pylori. În cazul în care se suspicionează un cancer gastric, direcționăm pacientul către o evaluare imagistică, care se poate face tot în cadrul spitalului”, mai spune dr. Diana Nicoleta Popițiu.

Pentru realizarea gastroscopiei pacienţii trebuie că, înainte cu şase-opt ore să nu consume alimente solide, nici lichide colorate sau băuturi carbogazoase. De asemenea, cu patru ore înainte de investigație, trebuie evitat complet orice aliment sau lichid (inclusiv apa), iar dacă pacientul urmează un tratament cronic (diabet, hipertensiune, boli cardiace), trebuie sp anunțe medicul, pentru ajustarea dozelor.