Funeraliile scriitorului Cornel Ungureanu

Trupul neînsuflețit al scriitorului Cornel Ungureanu, care a fost președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, este depus la Casa Mortuară “FuneraliaTM”, din Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 98.

Vineri, 21 noiembrie, de la ora 18, în aceeași incintă, va avea loc slujba de priveghi, iar sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 13, în Cimitirul Cosminului, va fi oficiată prohodirea.

Cornel Ungureanu, critic, istoric literar și profesorul, s-a născut în 3 august 1943, la Lugoj. A studiat la Şcoala elementară Zăgujeni (1949–1956), apoi la Liceul „Traian Doda” din Caransebeş (1956-1960). A absolvit Facultatea de Filologie la Universitatea din Timişoara, secţia română-germană (1960-1965) și devenit Doctor în filologie în 1984.

După absolvirea studiilor superioare, a fost cadru didactic la Vălişoara şi Zăgujeni (1965-1968), referent literar la Teatrul Naţional din Timişoara (1968-1970) și redactor la revista Orizont (1970-1990), unde a devenit redactor-şef adjunct (1990-până în prezent). A fost director al Teatrului Naţional din Timişoara (2000-2001) și profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Timişoara. Este fondator şi coordonator (împreună cu Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş) al grupului de cercetare interdisciplinară „A Treia Europă”;

A fost secretar-adjunct al Asociației Scriitorilor din Timișoara și, din 1990, președinte al Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România.

A colaborat la numeroase publicații literare, posturi de radio și de televiziune din țară și din străinătate.

A debutat cu volumul La umbra cărţilor în floare, o panoramă a foiletonului critic românesc (1975), debut urmat urmat de un număr impresionant de alte volume de critică și istorie literară, eseuri și studii, între care: Proză şi reflexivitate. Studii şi articole privind proza secolului XX (1977), Contextul operei, Studii privind „contextele” literare româneşti (1979), Imediata noastră apropiere, Studii de geografie literară, vol. I (1980), Proza românească de azi, vol. I, (1985), Imediata noastră apropiere, vol. II, Studii privind literaturile central europene (1991), Mircea Eliade şi literatura exilului (1995), La vest de Eden, O introducere în literatura exilului (1995), Fragmente despre teatru (1998), A muri în Tibet, jurnal-eseu (1998), Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă (1998), Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Oancea, poet, jurnalist şi sculptor (1999), La vest de Eden. O introducere în literatura exilului, vol. II (2001), Despre regi, saltimbanci şi maimuţe, jurnal-eseu, vol. I, II (2001), Mitteleuropa periferiilor, Studii privind literaturile/ culturile Europei Centrale (2002), Ion Slavici, monografie (2002), Geografie literară, studii (2002), l (2003-2006), Europa Centrală. Geografia unei iluzii, Studii de geografie/istorie literară (2004), Despre Cercul literar de la Sibiu. Intervalul timişorean (2004), Octavian Goga, monografie (2007), Dicţionarul romanului central-european din secolul XX, Sorin Titel (2005), Istoria secretă a literaturii române (2007), Şantier 2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade (2010), Introducere în opera lui D. R. Popescu (2014), Ioan Holender. De la Timișoara la Viena (2014),Vasile Voiculescu. Oglinzi paralele (2014), Literatura Banatului. Istorie, personalități (2016), Arta paricidului la români (2017), Geografia literară a României, vol. I și II (2022-2024) ș.a.

A îngrijit și a prefațat un număr copleșitor de cărți ale unor autori clasici și contemporani: Ion Pillat, Dumitru Radu Popescu, Vasile Voiculescu, Anghel Dumbrăveanu, Anişoara Odeanu, Mircea Ciobanu, Danilo Kiš, Vasko Popa, Petre Stoica, Jaroslav Hasek, György Konrad, George Bălăiţă, I. D. Sârbu, Deliu Petroiu, Ion Maxim, Ovidiu Cotruş, Richard Wagner, Hermann Broch, Hugo von Hofmannsthal, Marius Munteanu, Miloş Crnjanski, Aurel Buteanu ș.a.

Impresionanta sa creație a fost distinsă cu importante premii, precum Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (1975), premiile Uniunii Scriitorilor pentru critică și istorie literară 1979, 1985 și 1995, Premiul „Ovidiu Cotruş” al revistei Familia (2001), Laureat Opera Omnia, la Festivalul Internațional Tudor Arghezi (2015), Premiul Titu Maiorescu al Academiei Române – Secțiunea Filologie și literatură etc.

Este Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara și Cetățean de onoare al comunei natale, Zăgujeni.

Cornel Ungureanu s-a stins din viaţă în 19 noiembrie.

“Intelectual desăvârșit, cu un uriaș orizont enciclopedic, o viziune și o cuprindere culturală egalate doar de impresionanta sa modestie și discreție, Cornel Ungureanu este creatorul și mentorul tuturor generațiilor de scriitori bănățeni din deceniul al șaptelea încoace, omul cu un suflet minunat și o generozitate ieșite din comun care a lansat și consacrat un număr covârșitor de critici și istorici literari, poeți și prozatori, beneficiari ai desăvârșitei sale empatii, ai sprijinului și solidarității lui necondiționate. Prin dispariția lui Cornel Ungureanu, comunitatea culturală timișoreană, cultura română pierd pe una dintre cele mai semnificative personalități, o figură cu totul și cu totul marcantă a ultimei jumătăți de secol de spiritualitate românească și central europeană. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România.

În semn de respect și omagiu, ultimele ediții din actuala sesiune a Întâlnirilor literare de vineri se suspendă.