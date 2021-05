Fotografii făcute de Liviu Tulbure, victimă a covid, expuse la Maratonul Vaccinării

Muzeul Național de Artă Timișoara este prezent la cea de a doua ediţie a Maratonului Vaccinării prin expoziția Jazz must go on by Liviu Tulbure.

Selecția de fotografii care vor fi expuse conține 22 de lucrări ale artistului Liviu Tulbure – care şi-a pierdut viaţa, la începutul acestui an, din cauza infecţiei cu virusul Sars-Cov2 – din seria dedicată muzicienilor Jazz, Rock și Blues, într-o prezentare elegantă, alb-negru. Lucrările sunt încadrate de rame manufacturate de fotograf, iar tema în jurul căreia se conturează expoziția este portretul artistului, anunţă reprezentanţii Muzeului de Artă Timişoara.

Liviu Tulbure, fost fotograf al Muzeului de Artă Timişoara şi unul dintre cei mai cunoscuţi fotografi din zona de vest a ţării, a fost un mare iubitor de muzică de calitate, el fiind prezent și activ la multe din festivalurile și concertele din România și din afara granițelor. Portretele realizate de Liviu Tulbure, instantanee expresive ale unor mari personalități muzicale, au rămas semn al unei cercetări fotografice complexe.

La expoziţia de la Centrul Regional de Afaceri Timișoara sunt prezente portrete de muzicieni surprinse de Liviu Tulbure la Gărâna Jazz Festival în 2014 și 2015, la Beograd Jazz Festival în 2014 și 2016, la Gala Blues Jazz Kamo, în 2014, şi la Pančevo Jazz Festival, în 2015 și 2016. Printre muzicienii care se regăsesc în fotografiile expuse la Maratonul Vaccinării se numără Paul Berne, Joey de Francesco, Giovani Hidalgo, Horia Crișovan, Galakamo Deseo Csaba, Wojtek Mazolewski, John Patitucci, Ravi Coltrane, Paolo Fresu, Toni Kühn, Gonzalo Rubalcaba, Jim Black, Gyárfáa István, Maria Chiorean, Ralph Towner, Kurt Elling, Lee Konitz, Johnny Bota sau Jazzameia Horn.

Expoziția Jazz must go on by Liviu Tulbure este îngriită de curatoarea și artista Andreea Foanene Petcu, muzeografă la Muzeul Național de Artă Timișoara, şi este organizată cu acordul fiului artistului, arhitectul Radu Tulbure.

Născut în 1958 la Ceanu Mic, în judeţul Cluj, și crescut în Timișoara, Liviu Tulbure a descoperit lumea prin lentila aparatelor foto și video la vârsta de 13 ani. Din 1987 a lucrat ca fotograf la Muzeul Banatului și din 2006 a fost fotograf la Muzeului de Artă din Timişoara.

„Artistul a fost interest de fotografia socială, de eveniment, de obiect de artă, urmărind în egală măsură latura experimentală și clasică a fotografiei. El a știut întotdeauna cum să balanseze ponderea dintre transparență și evidență, dintre lumină și umbră, dintre ritm și excepție. (…) De-a lungul anilor dedicați dialogului cu lumina și cu expresivitatea formelor, Liviu Tulbure a participat la numeroase expoziții de grup, reușind să concretizeze și o serie de proiecte expoziționale personale, printre acestea fiind expoziția de la Memorialul Revoluţiei din 2017” spune Andreea Foanene Petcu

La Timişoara este organizată, în acest weekend, la Centrul Regional de Afaceri, a doua ediţie a Maratonului Vaccinării. Aceasta este destinată rapelului celor vaccinaţi la sfârşitul lunii aprilie cu serul Pfizer şi, în plus, cei nevaccinaţi încă pot opta pentru vaccinul Johnson&Johnson care se administrează în doză unică.