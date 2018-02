Fostul prim-adjunct al şefului SRI, Florian Coldea, va preda la Universitatea de Vest Timişoara

Fostul prim adjunct al şefului SRI, Florian Coldea, va susţine conferinţe sau cursuri la masteratul de Studii de Securitate Globală la Universitatea de Vest Timişoara.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, prof. univ. dr. Robert Reisz, declară, citat de Mediafax, că este important pentru studenţii de la masteratul de Studii de Securitate Globală să intre în contact cu cineva care are experienţă în domeniu: „Noi avem un masterat de Studii de Securitate Globală unde avem invitaţi experţi externi care au experienţă în domeniu, care vorbesc în cunoştinţă de cauză. În acest context l-am invitat şi pe dl Coldea. Încă nu s-a clarificat care va fi varianta finală, fie să ţină un curs, fie să ţină două sau trei conferinţe pe parcursul semestrului, o decizie urmând să fie luată în şedinţa Senatului UVT, peste două săptămâni. Nouă ne-ar conveni oricare dintre cele două variante, important fiind ca studenţii noştri să intre în contact cu cineva care are o expertiză în acest domeniu.”

Florian Coldea ar urma să fie remunerat în regim de plată cu ora.

Potrivit lui Robert Reisz, Consorţiul „Universitaria”, din care fac parte Universitatea de Vest din Timișaora, Universitatea „Babeș Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a semnat un protocol cu Academia Naţională de Informaţii, în condiţiile în care au programe de studii de securitate şi au nevoie de experţi în domeniu.

Fostul prim-adjunct al şefului SRI, generalul Florian Coldea, predă două ore pe săptămână şi la Universitatea „Babeş-Bolyai”, la cursul de masterat „Intelligence şi decizie politică”, având statut de cadru didactic asociat şi fiind remunerat în regim de plată cu ora.