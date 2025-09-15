Fostul director al Aeroportului Timişoara, Dan Idolu, trimis în judecată într-un dosar DNA

DNA Timişoara i-a trimis în judecată, în stare de libertate, pe fostul director al Aeroportului Timişoara, Daniel Idolu, şi pe foştii membri ai Consiliului de Administraţie. Potrivit rechizitoriului DNA, Daniel Idolu ar fi întocmit și semnat, împreună cu ceilalți inculpați, documente nelegale prin intermediul cărora și-ar fi reînnoit mandatul de director general, fără respectarea dispozițiilor legale.

Au fost trimişi în judecată:

Daniel Idolu, la data faptei director general al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;

Marian Liviu Mocan, Ciprian Jichici, Miruna Vicol, Teodor Bar și Adrian Negoiţă, la data faptei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Aeroportul Internațional Timișoara, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Alexandra Avram, la data faptei consilier juridic în cadrul Aeroportului, și Ciprian Venter, la data faptei şef al Oficiului Juridic al Aeroportului, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada martie – mai 2019, Daniel Idolu, în calitate director general al Aeroportului Internațional Timișoara și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație, ar fi întocmit și semnat, împreună cu ceilalți inculpați menționați anterior, documente nelegale prin intermediul cărora acesta și-ar fi reînnoit mandatul de director general, pentru o perioadă de patru ani, respectiv pentru perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023, fără a exista, în conformitate cu dispozițiile legale, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi cauzat Aeroportului Internațional Timișoara un prejudiciu de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, perioadă în care Idolu a deținut calitatea de director general și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație. Totodată, mai spun procurprii, folosul necuvenit obținut de acesta ar fi fost de 165.399 de lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timișoara pentru perioada respectivă.

Aeroportul Internațional Timișoara a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.