Forța Dreptei Timiş îi cere lui Cristian Moș demisia

Filiala Timiș a Partidului Forța Dreptei îi cere lui Cristian Moș să demisioneze din funcția de vicepreședinte al Consilului Județean Timiș după ce acesta a anunțat că va candida ca independent la Primăria Timișoara.

„Înțelegem din declarațiile domnului Moș că nu este deloc mulțumit de partidele care i-au asigurat funcția de vicepreședinte al CJT și dorește să candideze ca independent la alegerile din 9 iunie. Nu este foarte clar dacă domnia sa a demisionat din USR, dar din ce știu de la colegii noștri de alianță, Cristian Moș nu mai poate fi considerat reprezentant al acestui partid. Funcția de vicepreședinte CJT revine reprezentantului unui partid în urma unor negocieri, lucru care s-a întâmplat și în urmă cu patru ani când Alin Nica și Dominic Fritz au stabilit o modalitate de colaborare și cei doi vicepreședinți CJT au fost aleși prin vot în plenul CJT. Fără sprijinul USR Cristian Moș nu mai poate ocupa această poziție și îi cerem să fie un om de onoare și să demisioneze din funcție”, spune președintele Partidului Forța Dreptei Timiș, Claudiu Chira.

La rândul său, Alin Nica, membru al partidului Forţa Dreptei, după demia din PNL, spune că a văzut și el declarațiile lui Cristian Moș și regretă că a intrat pe acest drum „făcând jocurile PSD”: „Am avut mai multe discuții cu domnul Moș, dar nu mi-a spus că vrea să schimbe ceva în parcursul său politic și administrativ. E adevărat că am auzit de la alții că vrea să se retragă din politică și să urmeze o carieră în mediul privat. Acum a apărut brusc această decizie cel puțin ciudată, în totală contradicție cu toate planurile despre care mi-a vorbit. Am discutat și cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz, și am înțeles că domnul Moș nu se mai bucură de sprijinul politic al USR și de aceea am decis să îi retrag toate atribuțiile pe care le are în funcția de vicepreședinte CJT. Nu este o decizie ostilă față de domnul Moș, ci doar o hotărâre corectă și firească în absența unei demisii din partea sa”, declară preşedintele CJ Timiş, Alin Nica.

Tensiunile au apărut după ce Cristian Moş, care este şi membru fondator al USR Timiș, şi fost președinte al filialei județene și fost membru în Biroul Național USR, a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că Filiala USR Timiș nu îl mai reprezintă: „Astăzi, această organizație nu mai este decât un instrument de manevră nu doar pentru Dominic Fritz, ci mai nou și pentru Alin Nica. ADN-ul USR nu mai există, a devenit oficial un partid «toți la fel». Astăzi, Fritz se ține de mână cu Ludovic Orban și Băsescu, unii dintre dinozaurii din cauza cărora am intrat în politică noi, ceilalți”. Acesta îl acuză pe Dominic Fritz că este incapabil să aibă încredere în forța ca echipă a USR, că „a ales să joace murdar, să facă pacturi cu cele mai îndoielnice personaje din peisajul politic local, să se comporte exact ca un politician de rit vechi. Nimeni nu vorbește despre cum timp de trei ani și pânâ acum trei săptămâni, ordinul de partid era: «Atacați-l pe Alin Nica!», cel care sabota activitatea lui Fritz la orice pas. Iar acum, brusc, trebuie să aplaudăm când Nica spune că «simte că s-a întors acasă, lângă noi în USR». Aceasta nu este politica pe care eu vreau s-o fac.”

Joi, 18 aprilie, Cristian Moş şi-a anunţat candidatura, ca independent, la alegerile pentru Primăria Timişoara. Decizie în urma căreia Dominic Fritz l-a acuzat că este „iepurele electoral al tandemului PSD-Robu”.