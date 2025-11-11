Fonduri suplimentare pentru achiziția a zece troleibuze moderne

Primăria Municipiului Timișoara anunţă suplimentarea fondurilor pentru modernizarea flotei de transport public, prin proiectul cu finanțare europeană pentru zece troleibuze moderne.

Decizia vine după ce prima licitație nu a atras ofertanți. Pentru a asigura continuarea proiectului și relansarea achiziției, Municipalitatea a realizat o analiză de piață actualizată și propune majorarea sumei de la bugetul local cu 9,3 milioane de lei, până la un total de 14,1 milioane de lei.

Noile troleibuze, cu podea coborâtă, o capacitate de cel puțin 80 de călători și dotări care sporesc siguranța și confortul pentru călători – de la aer condiționat și Wi-Fi, până la sisteme de frânare automată – vor îmbunătăți conectivitatea în oraș și vor reduce poluarea. Vehiculele sunt eficiente energetic și sunt echipate cu tehnologii moderne pentru siguranță și control – monitorizare video și frânare automată, transmite Primăria Timişoara. Pentru un plus de confort, troleibuzele vor avea aer condiționat, încălzire, sistem de informare a călătorilor, prize electrice, Wi-Fi, GPS și panouri LED.

Noua procedură de achiziție, mai spun oficialii Municipalităţii, va fi relansată în perioada următoare. Valoarea medie estimată pentru achiziția celor zece troleibuze, calculată în baza ofertelor primite în procedura de consultare a pieței precum și pe baza valorilor contractate în perioada 2023-2025 de alte autorități contractante, este de peste 30,6 milioane de lei fără TVA.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Vest 2021-2027, cu o alocare de peste 19,4 milioane de lei.

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local privind suplimentarea fondurilor poate fi consultat la acest link.