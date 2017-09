Florin Piersic jr., pe scena Naţionalului timişorean, într-o comedie „noir”

Teatrul Național din Timișoara oferă publicului două întâlniri excepționale cu unul dintre cei mai carismatici și mai iubiți artiști ai momentului, Florin Piersic jr., într-o comedie cu accente „noir”.

Forță și șarm, mască și sinceritate, duioșie și brutalitate sunt doar câteva dintre ingredientele care fac din spectacolul Frați un moment de neratat. Acesta va fi jucat azi şi mâine, de la ora 19, în Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara.

Binecunoscut în România, cu o carieră internațională solidă – cel mai recent demonstrată pe covorul roșu de la Hollywood, odată cu lansarea seriei Comrade detective, al cărei protagonist este – Florin Piersic jr. scrie, traduce, regizează, produce, joacă.

Frați, spectacolul în care joacă şi al cărui coautor este, alături de Dave Williams, este comedie cu accente „noir”, în care Florin Piersic jr. interpretează savuros rolul fratelui mai mare și care pune sub lupa spectatorilor relațiile dintre membrii aceleiași familii.

Și pentru că cine se aseamănă se adună, Florin Piersic jr. aduce în spectacol, alături de el, doi actori îndrăgiți ai Naționalului timișorean: pe Matei Chioariu, cunoscut publicului din musicalurile The Full Monty sau romanticul The Beauty and the Beast, ca și din alte spectacole de mare impact, cum ar fi Hamlet, Anna Karenina, Nopți albe etc., şi pe Călin Stanciu jr., un alt favorit al spectatorilor care îl creditează de aproape 100 de reprezentații în rolul principal din spectacolul M-am hotărât să devin prost, dar și în alte spectacole, cum ar fi Boala familiei M, Piața Roosevelt, Prin vis și altele. Distribuția spectacolului Fraţi este completată de actorul Marko Adžić.

La premiera din seara aceasta va fi prezent şi Dave Williams.

Biletele la reprezentațiile din 28 și 29 septembrie, ca și la reprezentația următoare, programată vineri, 13 octombrie, pot fi achiziționate de la Agențiile Teatrului Național: Mărășești, de pe str. Mărășești nr. 2, și Sala 2, din Parcul Civic, de marți până duminică, între orele 11-19, sau online, de pe www.tntimisoara.com.