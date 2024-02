Florin Iliescu „dă viață” unei viori din 1716, pe scena Filarmonicii „Banatul”

Sunetul unei viori din 1716, mânuite de tânărul violonist Florin Iliescu, solist al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara în stagiunea 2023-2024, se va auzi vineri, 16 februarie, de la ora 19, la Sala Capitol.

Florin Iliescu va interpreta Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1 în fa diez minor, op. 14 de H. Wienawski, pe o vioară Gioffredo Cappa, din 1716, împrumutată de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Frankfurt. Înainte, Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara, condusă de maestrul Radu Paponiu, va cânta Concertul românesc, de Gyory Ligeti. Concertul se va încheia Simfonia nr. 7 în la major, op. 92 de L. van Beethoven.

Florin Iliescu s-a născut la București, în 1984, într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii la vârsta de cinci ani. Este influenţat de violoniști precum Christiane Edinger, Zakhar Bron, Leonidas Kavakos și Ștefan Gheorghiu. La 19 ani, în timpul studiilor urmate la Universitatea de Muzică din Lübeck, a avut prima interpretare orchestrală din postura de concertmaestru la Filarmonica din Lübeck. A dobândit experiență orchestrală și prin colaborările cu NDR Hamburg, RSO Berlin, Opera din Frankfurt și Orchestra Beethoven din Bonn. Din 2018, este prim-concertmaestru al Orchestrei Simfonice Radio din Frankfurt. În 2019, a cântat în duo, la Alte Oper Frankfurt, cu violonistul de renume internațional Gil Shaham. În 2022, a debutat solo cu Filarmonica Südwestfalen. Susține adesea recitaluri solo în Germania, Italia, Franța, Coreea și colaborează cu orchestre de renume din întreaga lume. În stagiunea 2023-2024 este artist în rezidență al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara.

Radu Paponiu şi-a început studiile muzicale la vioară la vârsta de șapte ani, studiind în particular cu Carmen Runceanu și Ștefan Gheorghiu. După ce a plecat în Statele Unite la invitația programului muzical Perlman, Radu Paponiu a obținut două diplome în interpretare (vioară) sub îndrumarea lui Robert Lipsett, la Conservatorul Colburn din Los Angeles. A susținut cursuri de dirijat la Juilliard Pre-College și a fost dirijor pentru „Summer Performing Arts with Juilliard” din Shanghai, China, și dirijor la Festivalul de muzică din Asia de Sud-Est din Hanoi, Vietnam. A terminat masteratul în Dirijat orchestră, la Conservatorul de Muzică din New England, unde a studiat cu Hugh Wolff. A participat la prestigioasa Academie Americană de Dirijat din cadrul Festivalului și Școlii de Muzică Aspen, fiind laureat atât al bursei Albert Tipton Aspen, cât și al bursei David A. Karetsky Memorial. La Aspen, Radu Paponiu și-a aprofundat studiile sub îndrumarea lui Robert Spano, Larry Rachleff, Leonard Slatkin, Patrick Summers și Federico Cortese.

A fost dirijor asistent la Handel and Haydn Society, din Boston, dirijor asistent al National Repertoire Orchestra din Colorado și dirijor stagiar pentru Cabrillo Festival Workshop din California. Din 2017, a condus Filarmonica din Naples în peste 100 de programe clasice, educaționale și pop. În calitate de dirijor invitat, a colaborat cu Orchestra Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, Filarmonica Banatul Timișoara, Orchestra Filarmonicii din Louisiana, Orchestra simfonică Rockford, Orchestra Festivalului de Muzică din Colorado, Orchestra simfonică Carolina de Nord, Orchestra simfonică a Tinerilor Artiști din California, Orchestra National Repertory, colaborat, de asemenea, cu Dallas Symphony Orchestra, St. Louis Symphony Orchestra și Konzerthausorchester Berlin. A colaborat, de asemenea, cu soliști de seamă precum Evgeny Kissin, Yefim Bronfman, Emanuel Ax, Gil Shaham, Midori, Vladimir Feltsman, Robert Levin, Charles Yang, Nancy Zhou, Stella Chen și Cvartetul Ébène. A fost dirijor asistent al maeștrilor Andrey Boreyko, Iván Fischer, Fabio Luisi, Stéphane Denève, Hans Graf, Donald Runnicles, Sir Mark Elder, Cristian Măcelaru, Bernard Labadie și Ludovic Morlot.

În prezent este director artistic și muzical al Orchestrei Simfonice de Sud-Vest Florida, dirijor asociat al Filarmonicii din Naples (Florida) și director muzical al Orchestrei de tineret a Filarmonicii din Naples.

