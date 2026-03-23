Finanțare europeană pentru Inelul 2, care leagă între nordul și sudul Timişoarei

Primăria Timişoara a semnat contractul de finanțare europeană pentru completarea Inelului 2 în zona de est. Investiția creează o nouă alternativă de deplasare între nordul și sudul orașului și redistribuie traficul care tranzitează în prezent cartierul Fabric.

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că pregătește documentația pentru lansarea licitației lucrărilor, care includ construirea unui pod pietonal-velo, a unui pod rutier și realizarea unui bulevard cu patru benzi care va lega Strada Enric Baader de intersecția J.H. Pestalozzi – Corneliu Coposu. În total, Municipiul Timișoara accesează 78 de milioane de lei prin Programul Regional Vest 2021–2027, coordonat de ADR Vest.

Investiția Primăriei Timișoara creează o nouă alternativă prin completarea Inelului 2 în zona ILSA/Isho pe ruta Michelangelo – Strada Enric Baader. Totodată, proiectul Municipalității va fi completat de realizarea unui pasaj peste liniile de cale ferată, care va lega Strada Enric Baader de Strada Aristide Demetriade.

Pe lângă tronsonul principal, proiectul Municipalității prevede reamenajarea unor artere secundare pe o lungime de peste 1,5 kilometri. Investiția include strada Enric Baader (tronson strada Înfrățirii – bulevardul Take Ionescu), bulevardul Take Ionescu (tronson străzile Baader – Înfrățirii – Acad. Dimitrie Gusti), strada Acad. Dimitrie Gusti (tronson bulevard Take Ionescu – strada Andrei Mocioni), splaiul Protopop Meleție Drăghici, strada Andrei Mocioni, splaiul Nistrului (tronson străzile Sfetca – Micloși) și strada Acad. Corneliu Micloși. De asemenea, sunt incluse modernizarea trotuarelor și amenajarea de piste de biciclete.

Proiectul privind amenajarea Inelui II de circulație, sector cuprins între strada A. Demetriade și bulevardul. J.H. Pestalozzi şi construirea unui pod rutier și a unui pod pietonal peste canalul Bega, este co-finanțat cu 77,9 milioane lei prin Programul Regional Vest 2021-2027, Intervenția Regională 5.1B–Decongestionare trafic. Valoarea investiției este de 136,2 milioane lei, iar municipalitatea contribuie cu 58,2 milioane lei din bugetul local. Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 16 luni de la momentul demarării acestora.