Finanțare de aproape două milioane de euro pentru reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale nr. 16

Primarul Dominic Fritz a semnat contractul de finanțare europeană cu ADR Vest pentru reabilitarea termică a unui corp al Școlii Gimnaziale nr. 16, de pe strada București nr. 11.

Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara include reabilitarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei și refacerea acoperișului și a șarpantei. Totodată, sunt prevăzute sisteme eficiente de încălzire, răcire și ventilare, montarea de corpuri de iluminat LED, reabilitarea sistemului de apă caldă și instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi.

Această investiție a Primăriei Municipiului Timișoara, care vizează corpul C 1 al şcolii, va transforma sălile de clasă în spații confortabile în orice anotimp și va reduce vizibil costurile de întreținere, transmite Municipalitatea.

Contractul de finanțare a fost semnat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Investiția municipalității are o valoare totală de aproape 17 milioane de lei, inclusiv TVA, din care peste 9.8 milioane de lei reprezintă finanțare europeană, iar 7 milioane de lei provin de la bugetul local.

Primăria Municipiului Timișoara reaminteşte că are în derulare mai multe proiecte de reabilitare termică a unităților de învățământ din oraș, unele aflate deja în execuție, precum lucrările de la Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, Colegiul Național “Ana Aslan” și Școala Gimnazială nr. 30, parte din programul de modernizare a infrastructurii școlare.