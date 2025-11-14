Filmul „Hannah Arendt”, proiectat la Timişoara

Filmul Hannah Arendt (2012), în regia Margarethei von Trotta, va fi proiectat la Timişoara. După film, două cadre didactice de la Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu vor intra în dialog despre curaj, independență intelectuală și rolul filosofiei în discursul public.

Proiecţia filmului va avea loc în 18 noiembrie, de la ora 17, la Indecis Artist Run, Bastion 3. Intrarea este liberă. Filmul se proiectează în limbile germană și engleză, cu subtitrare în engleză.

Filmul, un portret biografic intens al filosofului și gânditorului politic Hannah Arendt (1906-1975), aduce în prim-plan observarea ei controversată a procesului lui Adolf Eichmann de la Ierusalim. Arendt se aștepta la confruntarea cu un monstru – și s-a întâlnit, în schimb, cu un birocrat banal. Analiza sa asupra „banalității răului” a devenit o provocare intelectuală și punctul de plecare al uneia dintre cele mai importante dezbateri politice ale secolului XX.

Filmul concentrează viața și gândirea lui Arendt într-un portret dinamic al unei intelectuale excepționale. Pe lângă dimensiunea politică, impresionează și prin perspectivele intime asupra mediului newyorkez al emigranților evrei germani din prima parte a anilor 1960.

După proiecția filmului, va avea loc o discuție despre curaj, independență intelectuală și rolul filosofiei în discursul public, între lectorul universitar Eveline Cioflec, de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, și profesorul universitar Florin Lobonț, de la Universitatea de Vest din Timişoara.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German Sibiu, Centrul Cultural German Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu cu sprijinul Goethe-Institut București. Parteneri ai proiectului sunt: INDECIS Artist Run, Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, Liceul teoretic „Nikolaus Lenau”.

Proiectul este completat în data de 19 noiembrie de un workshop de gândire critică coordonat de lectorul universitar Alexandru Condrache pentru elevi ai Liceului „Nikolaus Lenau” din Timişoara.