Filmul expediției lui Horia Colibășanu pe Nanga Parbat, prezentat la Timişoara

Alpinistul timişorean Horia Colibășanu, singurul român care a urcat toți cinci cei mai periculoși munți ai lumii, fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor, prezintă la Timișoara filmul expediției Nanga Parbat 2025.

Proiecţia filmului documentar va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 19, în Aula Magna a Universității de Vest. Intrarea este liberă.

Evenimentul marchează una dintre cele mai importante realizări ale alpinismului românesc, ascensiunea vârfului Nanga Parbat (8.126 m), urcat fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor, o performanță extremă, rezervată unui număr foarte restrâns de alpiniști la nivel mondial.

Acest film documentar urmărește pas cu pas una dintre cele mai dificile expediții din cariera lui Horia Colibășanu: 29 de zile în Himalaya, în condiții extreme, cu temperaturi severe, vânturi puternice și căderi de pietre, în care fiecare pas și fiecare decizie putea schimba totul.

„Ce rămâne, de fapt, la finalul unei expediții, este bucuria. Pentru mine, această întoarcere în memorie este un exercițiu intens. Retrăiesc zilele de pe munte cu toate simțurile, îmi amintesc tăcerile din nopțile reci, din taberele de sus, momentele în care nu ești cu adevărat în siguranță nicăieri, în afara «taberei» tale. Anul acesta, pe Nanga Parbat, decizia finală am luat-o la 2.30 dimineața, în ultima fereastră posibilă. Pe munte nu există bine sau rău, există doar o întâlnire directă cu adevărul, pe care trebuie să îl tratezi cu respect. Cred că punțile apar în viața noastră atunci când suntem pregătiți să le traversăm. Așa a fost și pe Nanga Parbat. Vă invit să descoperiți un film care, și pentru mine, a fost o reîntoarcere emoționantă într-unul dintre cele mai intense momente ale vieții mele”, spune Horia Colibășanu

La finalul proiecției, Horia Colibășanu va răspunde întrebărilor publicului. Evenimentul va fi deschis de profesorul universitar Petru Urdea și are loc cu sprijinul Clubului Sportiv Alternative și al Departamentului de Geografie al Universității de Vest din Timișoara.

Pe 4 iulie 2025, la ora 7 dimineața, după nouă ore de ascensiune nocturnă, Horia Colibășanu a atins vârful Nanga Parbat (8.126 m), al unsprezecelea optmiar din cele 14 existente în lume, o performanță care confirmă parcursul său unic în alpinismul românesc. Ascensiunea a fost realizată fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor, în stilul considerat cel mai dificil, dar și cel mai onest mod de a urca munții de mare altitudine.

Prin această realizare, alpinistul își consolidează statutul de singurul român care a urcat toți cei cinci „uriași” din seria celor mai dificili munți ai lumii — K2, Annapurna, Dhaulagiri, Kangchenjunga și Nanga Parbat — fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor.

De-a lungul carierei sale, Horia Colibășanu a participat la 26 de expediții internaționale și a urcat 11 vârfuri de peste 8.000 de metri, toate în stil pur alpin. Realizările sale au fost recunoscute prin acordarea distincției Piolet d’Or – Spirit of Mountaineering, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri din alpinismul mondial, precum și prin decorarea cu Ordinul Național „Steaua României”, grad de Cavaler.