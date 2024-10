Filme de avangardă proiectate la Timişoara, în cadrul BIEFF

Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF), primul și cel mai amplu eveniment din România destinat filmului de avangardă, vine la Timișoara cu o retrospectivă specială. Programul va include palmaresul ediției de anul acesta, o selecție de scurtmetraje experimentale românești recente, dar și programul special dedicat intersecției dintre cinema și jocurile video, intitulat Machinima: Gamepad Filmmaking.

În weekendul 11 – 13 octombrie, publicul cinefil timișorean va putea vedea, la Cinema Victoria din Timișoara, peste 20 de scurtmetraje, două lungmetraje și un double bill special conceput ca un omagiu adus lui Andy Warhol, care include cea mai recentă lucrare a lui Radu Jude, Sleep #2.

Vineri, 11 octombrie, de la ora 18.30, timișorenii vor putea vedea, la Cinema Victoria, cele șase scurtmetraje premiate în cadrul BIEFF.14.

Proiecția va fi deschisă de Like a Sick Yellow, filmul către care a mers Premiul BIEFF 2024 pentru cel mai bun scurtmetraj internațional, în care Norika Sefa problematizează atât rolul tradițional de gen feminin, cât și ritualurile sociale pe care acesta le presupune.

The Seventh Shift, al ucrainiencei Nataliya Ilchuk, filmul recompensat cu Premiul pentru cel mai bun regizor, este o privire tulburătoare asupra esenței disperate a vieții proletare în capitalismul târziu: munca și singurătatea.

Programul continuă cu Towards the Sun, Far from the Center, în regia lui Luciana Merino, Pascal Viveros, din Chile, care a luat Premiul pentru cel mai bun concept vizual, un film care urmărește legătura dintre exploatarea cauciucului și colonialism.

Nu vor lipsi mențiunile speciale ale juriului competiției internaționale de scurtmetraj: Razeh-Del, cel mai recent film al lui Maryam Tafakory, care spune povestea unei reviste pentru femei care a existat vreme de puțin timp în Iranul anilor ‘90, și UNDR, prin care cineastul palestinian Kamal Aljafari problematizează reprezentarea palestinienilor, un popor al cărui drept la propria imagine este suprimat.

Calupul de scurtmetraje este încheiat de Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, Lucky Girl Syndrome, un film care surprinde un moment specific din viața autoarei Raya al Souliman, relocarea în altă țară și relația cu noul oraș.

De la ora 20.30, tot la Cinema Victoria, va fi proiectat filmul câștigător al Marelui Premiu BIEFF 2024, bluish, în regia lui Lilith Kraxner și Milena Czernovsky. Filmul este un portret subtil al devenirii a două tinere în jurul vârstei de 20 de ani care se confruntă cu ezitările și dilemele trecerii spre vârsta adultă. Printr-un montaj eliptic, care alternează între gesturi și situații cotidiene și pulsiunile interioare care se întrevăd ocazional printre ele, filmul reușește să redea pe ecran starea de spirit intangibilă, de existență între două lumi, dar și procesul inefabil de construire a propriei identități.

Retrospectiva BIEFF.14 continuă pe 12 octombrie, de la ora 17, cu un program dedicat scurtmetrajelor românești recente.

Tot pe 12 octombrie, de la ora 18.45, va fi prezentat primul calup din cadrul focusului Machinima: Gamepad Filmmaking. Prezentat cu titlul Hijacked!, acesta reunește lucrări care „sabotează” sau modifică lumile unor jocuri faimoase precum Grand Theft Auto, cum se întâmplă în Why Don’t the Cops Fight Each Other, al artistului Grayson Earle, care reușește să investigheze relația dintre polițiștii care populează jocul prin modificarea codului sursă al jocului. How to Disappear, creat de colectivul artistic Total Refusal, un omagiu adus nesupunerii și dezertării – atât în războiul digital, cât și în cel fizic, real, caută posibilități ale păcii în cel mai improbabil loc, un joc online de război. The Grannies, creat de Marie Foulston, invită privitorul să tragă cu ochiul în spatele cortinei lumii virtuale și să se aventureze dincolo de harta jocului. În program se va regăsi și Dance Voldo Dance, creat de Chris Brandt, unul dintre primele exemple de videoclipuri muzicale machinima, în care mișcările de luptă preexistente ale jucătorilor din Soulcalibur au fost sincronizate pe ritmurile unei melodii. Iar It’s in the Game ’17, creat de Sondra Perry, investighează un subiect din ce în ce mai controversat – modul în care companiile de jocuri video fură identități și corpuri reale și capitalizează simulările lor digitale.

De la ora 20.30, va fi proiectat lungmetrajul Grand Theft Hamlet, de Pinny Grylls şi Sam Crane, povestea a doi actori de teatru britanici care se refugiază în tipul lockdownului în lumea jocului Grand Theft Auto, iar, atunci când dau peste un teatru, le vine brusc ideea de a pune în scenă o producție întreagă a Hamlet în interiorul jocului. Filmul prezintă aventura lor ridicolă, hilară și emoționantă, care servește nu numai ca o mărturie a puterii și anduranței lui Shakespeare, ci și ca o interesantă observație antropologică despre jocurile de tip multiplayer.

Ziua de duminică, 13 octombrie, debutează de la ora 16, cu una dintre surprizele ediției, un double bill conceput ca un omagiu adus lui Andy Warhol, intitulat sugestiv Desktop Warhol. Pornind de la observația că iconicele filme ale lui Andy Warhol Sleep și Empire nu au fost doar niște gesturi provocatoare, ci și niște reflecții moderniste asupra naturii cinemaului, cele două filme incluse în program, Sleep#2, în regia lui Radu Jude (prezentat în premieră internațională la Festivalul de film de la Locarno în 2024) și Empire, în regia lui Phil Solomon, re-imaginează în moduri creative operele omonime ale lui Warhol, folosindu-se de imagini captate cu ajutorul ecranului de calculator.

This Is Not An Algorithm, cel de-al doilea program pe care spectatorii îl vor putea descoperi în cadrul focusului, de la ora 18.30, reunește filme care pun în lumină influența crescândă a simulărilor hiperrealiste asupra percepției noastre despre lumea reală. În cadrul acestuia, publicul va avea ocazia să vadă Parallel I, operă video în care artistul german Harun Farocki a explorat evoluția rapidă a imaginilor digitale, care au ajuns să rivalizeze cinemaul tradițional în ceea ce privește reprezentarea realității. Nimic nu e ceea ce pare în This Water Gives Back No Images, al lui Aleksandar Radan, în care un peisaj tropical se dovedește a fi o lume distorsionată a unui avatar uman, iar în Cosecha mecánica (Mechanical Harvest), regizorul Felix Klee juxtapune personaje de origine latino din decorul unui joc și înregistrări audio reale de propagandă americană care laudă mâna de lucru mexicană ieftină. Programul este completat de alte două filme, Happy New Year, Jim, de Andrea Gatopoulos, și Descent into Hell, al lui Jacky Connolly, ambele explorând vieți acaparate de universuri digitale.

De la ora 20.30, va putea fi văzut al treilea program de scurtmetraje inclus în acest focus, prezentat cu titlul Cyberian Mindscapes, care întrunește filme care explorează subiecte variante, de la nostalgia față de dispozitive, console și jocuri ieșite din uz, până la rolul teritoriilor digitale, utopice și distopice, de a servi drept refugiu pentru cei depășiți de realitate, cât și o formă de terapie prin artă pe fundalul dezechilibrelor globale și al războaielor. În Punctured Sky, al canadianului Jon Rafman, doi prieteni investighează dispariția misterioasă a oricărei amprente digitale a jocului cu același nume. În Theta, regizat de Lawrence Lek, o mașină de poliție autonomă îți dezvăluie problemele existențiale unui terapeut AI, iar în Dreams about Putin, regizorii Nastia Korkia şi Vlad Fishez aduc la viață și dau formă, folosind found footage și animație gaming 3D, celor peste 1000 de vise cu Putin pe care locuitorii Ucrainei lovite de război au mărturisit că le-au avut, explorând totodată tema inconștientului colectiv în societate.

Proiecțiile din cadrul focusului vor fi urmate de sesiuni de discuții speciale cu Vladimir Nadein, unul dintre cei doi curatori specializați în cinema experimental și intersecția dintre cinema și noile medii digitale care au conceput programul special Machinima: Gamepad Filmmaking.

Programul complet al Retrospectivei BIEFF.Tm și biletele sunt disponibile pe site-ul Cinema Victoria.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Manekino în parteneriat cu Printor Com, având ca parteneri: Cinema Victoria, Avanpost, LUNO, Institutul Francez din România, Goethe Institut, Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez București, Forumul Cultural Austriac, Porter Novelli Public Relations.

Proiectul este finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, prin intermediul programului Cultura în Prezent 2024.