Festivalul Univibes by UVT deschide noul an universitar

Tradiția „Occupy the University” merge mai departe și în deschiderea noului an universitar, în stilul deja consacrat de Univibes by UVT, festivalul care se desfășoară în spațiile interioare și exterioare ale Universității de Vest din Timișoara, unde sunt invitați și timișorenii care vor să se conecteze la acest vibe.

Două zile de party, trei scene, mix de genuri muzicale, ritmuri electrice, acustice, rock, hip-hop, DnB sau electro, jocuri & activități, zone de food & drinks, toate acestea întâmpină studenții și publicul timișorean în spațiile din incinta sediului central al Universității de Vest din Timișoara (b-dul Vasile Pârvan nr. 4), pentru un început de an universitar ca la carte.

Cea mai mare petrecere a toamnei va avea loc în 25 şi 26 septembrie, Distracția începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.30, cu Monokrom și White Mahala la Attitude Stage, iar vineri, muzica va vibra pe scenele din fața și din spatele sediului UVT, începând cu ora 18.45, respectiv 19.

În seara de vineri, la Feeling Stage vor cânt Origins (Matei Ioachimescu – flaut, Irina Rădulescu – marimbă, Răzvan Florescu – vibrafon, Arthur Balogh – contrabas, Philip Goron – tobe), Cojo haus și Alternosfera, la Attitude Stage, Sleepin’Insomnia, Ana Coman, MCs United (Dani Tobe, Gemini JAXX, Kaos INK, MCx Woodie, Megga Dillah, One Lion, DJ Mack), urmați de un Silent Party cu Chris Setfree, Maică-ta, No’DJ, iar la Energy Stage, Dalla, BKB’ și Kuky. Aceştia vor transforma universitatea într-un mare dancefloor.

„Univibes by UVT este unicul festival de muzică din țară care are loc într-o universitate. Evenimentul va transforma UVT într-un imens ring de dans și la deschiderea acestui nou an universitar”, spune rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Participarea la eveniment, dedicat întregii comunităţi, nu doar studenţilor UVT, este liberă,

Evenimentul este susţinut de BCR, Linde, Unicredit, Bosch, BRD, Flex, Iulius Town, Raiffeisen Bank, OSUT, FITT, Exit Reality, Bandbook, STPT, Ministerul Educației și Cercetării.