Festivalul Taifas aduce la Timişoara filme și cultură balcanică

Timișoara va fi, în luna octombrie, gazda celei de-a doua ediții a Festivalului Taifas, dedicat filmului și culturii balcanice. Tema de anul acesta este libertatea, proiectată în lumea Balcanilor, explorată printr-o varietate de activități culturale: proiecții de film, poezie, un concert de muzică lăutărească autentică, delicii din bucătăria balcanică, un Disco Party balcanic și multe alte surprize pentru toți, de la mic la mare.

La Cinema Victoria și Cinema Timiș, vor fi proiectate unele dintre cele mai apreciate filme din Balcani din ultimul an. Din selecția sau palmaresul celor mai importante festivaluri internaționale de film precum Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, Sarajevo sau Veneția, vin filme din Turcia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herțegovina sau România.

Festivalul Taifas se va deschide marți, 15 octombrie, la Cinema Timiș, cu proiecția în exclusivitate a filmului care tocmai a câștigat la Veneția Premiul Special al Juriului în cadrul secțiunii Orizzonti: One of Those Days When Hemme Dies, în regia lui Murat Fıratoğlu.

Filmul este o satiră socială profundă și emoționantă, plasată pe câmpurile pe care agricultorii din sud-estul Turciei usucă tone de roșii. Condițiile dure de muncă, relațiile tensionate, căldura ucigătoare, lupta pentru demnitate și prețul libertății pe care e dispus să o piardă fac din Eÿup un erou care se luptă cu propriile sale contradicții. Este filmul de debut al regizorului Murat Fıratoğlu și vorbește despre polarizarea din societatea turcă între investitorii bogați și o clasă muncitoare foarte săracă.

Anul acesta, Festivalul Taifas va dedica o secțiune specială regizorului grec Yorgos Lanthimos, nominalizat în acest an la 11 premii Oscar pentru Poor Things.

Publicul va avea posibilitatea de a vedea pentru prima oară într-o sală de cinema la Timișoara două dintre primele filme ale lui Lanthimos: Dogtooth (filmul care a adus Greciei o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun film într-o limbă străină în 2011) și Alps, inclus de Societatea Internațională a Cinefililor pe lista celor mai bune zece filme ale anului 2012.

Pentru a completa portretul, organizatorii Taifas invită publicul să aleagă al treilea film din această secțiune, între The Lobster, The Favourite și Poor Things, printr-un comentariu la postarea dedicată de pe pagina de Facebook a festivalului.

Mai multe informații despre program, evenimente și bilete vor fi disponibile în curând, pe Facebook Taifas Festival sau www.taifasfestival.ro.

Cei care doresc să retrăiască magia romanțelor și a folclorului urban sunt așteptați la un concert special cu Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu, pe 16 octombrie, de la ora 19, în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara. Biletele pentru concert sunt disponibile online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea.

Hrana – evenimentul gastro-cultural conceput de Alina Săftulescu, revine și în această ediție a Festivalului Taifas. Pe 17 octombrie, la Reciproc, iubitorii de gastronomie vor putea degusta preparate tradiționale din zona Balcanilor, într-o seară care îmbină cultura și savoarea specifică regiunii. Evenimentul are un număr limitat de 100 de bilete, care vor fi disponibile în curând pe iabilet.ro.

În cadrul Rezidenței Literare Taifas, patru poeți din București și Timișoara, reprezentând generații diferite, vor aduce perspective variate despre libertate, Balcani și poezie. Timp de 30 de zile, aceștia vor interacționa cu studenți la Librăria La Două Bufnițe și vor susține ateliere de scriere cu tineri de la Comuna 30.

Pe 13 octombrie, la PixelTM, de la ora 21, va avea loc Nocturna de Poezie Taifas, un eveniment special în care 37 de poeți locali și din întreaga țară vor recita poezii toată noaptea, alături de publicul invitat să contribuie cu versuri proprii sau ale autorilor preferați.

Taifas mai cuprinde și un simpozion de educație prin film, la care sunt invitate ONG-uri din România și Europa pentru a împărtăși experiențe și strategii de lucru cu filmul și o rezidență de film, având-o ca mentor pe regizoarea Ivana Mladenovic, de origine sârbă, a căror filme produse în România au fost prezente la festivaluri internaționale precum Locarno sau San Sebastian.

În încheierea Festivalului Taifas, pe 19 octombrie, un Disco Party Balcanic, găzduit la PixelTM, va energiza publicul cu o seară întreagă de sunete sălbatice și tandre, aducând pe ringul de dans ritmuri din Balcani.

Proiectul, produs de Asociația Culturală Contrasens şi Bad Unicorn, face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Legacy Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, și prin programul Timișoara.Next, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, fiind cofinanțat de AFCN.