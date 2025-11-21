Festivalul Musica Ricercata revine pe scena Filarmonicii Banatul

Filarmonica Banatul Timișoara celebrează muzica barocă printr-o nouă ediție a Festivalului Musica Ricercata, sub conducerea artistică a maestrului Gabriel Bebeșelea. Sub titlul „Triade”, seria evenimentelor îndeamnă publicul să fie parte a unei experiențe sonore ce reunește geniul lui Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti și Georg Friedrich Händel.

Musica Ricercata Festival Op. 8 – Triade se va desfășura sub influența celor trei mari compozitori care s-au născut în urmă cu 340 de ani: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel și Domenico Scarlatti. Evenimentele din cadrul acestei ediții vor conține exclusiv muzica celor trei compozitori și vor reflecta pasiunea celor trei pentru simbolistica cifrelor (secțiunea de aur, șirul lui Fibonacci, simbolistica cifrei trei și a multiplilor acesteia).

Festivalul va fi deschis de către reputata violonistă Elicia Silverstein care va interpreta, în două seri la rând, pe 6 și 7 decembrie, de ora 19, în Sala ARChA, integrala Sonatelor și Partitelor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach.

Pe 9 decembrie, de la ora 19, tot în Sala ARChA, Aurelia Vișovan va susține un recital de clavecin care va releva rolul determinant al muzicii lui Bach și Scarlatti în dezvoltarea instrumentelor cu claviaturi.

Cele două interprete vor susține și workshop-uri dedicate celor interesați să se perfecționeze în interpretare istoric informată. Prin intermediul celor două evenimente, care vor avea loc în 8 și în 10 decembrie, de la ora 11, în Sala ARChA, festivalul își păstrează componenta educațională.

În 12 decembrie, de la ora 19, în Sala Capitol, Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara va interpreta una dintre cele mai importante capodopere ale istoriei muzicii: Arta fugii, de Johann Sebastian Bach.

„Acest concert are o importanță covârșitoare pentru că versiunea prezentată publicului este cea orchestrată și finalizată de către marele dirijor Erich Bergel, născut în urmă cu 95 de ani la Râșnov”, spune Gabriel Bebeșelea, directorul artistic al Festivalului.

Festivalul se încheie în 14 decembrie, ora 19, cu Händel Gala, eveniment ce o va avea ca invitată specială pe Julia Lezhneva, superstar al interpretărilor barocului, alături de extraordinarul contratenor Valer Săbăduș. Acompaniați de Ansamblul Musica Ricercata, sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea, vor oferi publicului o seară specială dedicată spectaculoasei muzici compuse de Georg Friedrich Händel.

Bilete au fost puse în vânzare pe site-ul Filarmonicii, la casierie și pe myticker.ro: https://shorturl.at/0Hei1