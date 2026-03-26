Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” a ajuns la ediţia cu numărul 50

Timișoara își reafirmă statutul de reper cultural prin găzduirea uneia dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări muzicale din România. Ajuns la ediția aniversară cu numărul 50, Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” aduce în prim-plan o selecție remarcabilă de spectacole de operă, balet și concerte, susținute de artiști de renume internațional, într-un program care celebrează excelența și tradiția artei lirice.

Desfășurat între 26 aprilie și 31 mai, în organizarea Operei Naţionale Române din Timişoara, festivalul propune publicului o incursiune în universul marilor creații lirice, reunind lucrări semnate de compozitori emblematici precum Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Nikolai Rimski-Korsakov și Laurențiu Profeta, într-un program divers, construit pentru a evidenția frumusețea și forța expresivă a muzicii clasice, precum și diversitatea repertoriului liric universal.

Ediția jubiliară debutează duminică, 26 aprilie, ora 18, cu opera Aida, de Giuseppe Verdi, eveniment de excepție ce îi va avea ca invitați pe soliștii de talie mondială: soprana Ilaria Alida Quilico, mezzosoprana Anita Rachvelishvili și tenorul Luciano Ganci.

Seria spectacolelor de balet începe miercuri, 29 aprilie, ora 19, cu Dancing Queen. Povestea unei cariere, eveniment dedicat Zilei internaționale a dansului, și continuă miercuri, 6 mai, ora 19, cu spectacolul coupé Şeherezada, de Nikolai Rimski-Korsakov / Bodies & Emotions, în regia, coregrafia și cu costumele lui Ovidiu Matei Iancu.

Publicul tânăr este invitat sâmbătă, 9 mai, ora 11, la opera pentru copii Peter Pan, de Laurențiu Profeta.

Creația pucciniană este reprezentată prin două titluri de referință: Tosca, programată miercuri, 13 mai, ora 19, cu participarea sopranei de renume internațional, Francesca Tiburzi, și Boema, duminică, 17 mai, ora 18.

Miercuri, 20 mai, ora 19, publicul este invitat la Gala de Operă și Operetă, susținută de soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara.

Un moment deosebit al festivalului îl constituie concertul vocal-simfonic Misa Încoronării, de Wolfgang Amadeus Mozart, care va avea loc sâmbătă, 23 mai, ora 19.30, la Domul Romano-Catolic din Timișoara.

Programul continuă joi, 28 mai, ora 19, cu opera bufă Nunta lui Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Ediția aniversară se încheie duminică, 31 mai, ora 18, cu opera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, eveniment de excepție ce îi va avea ca invitați pe tenorul Antoni Lliteres, baritonul Federico Longhi și soprana Liudmila Lokaichuk, invitați în mod constant pe marile scene ale lumii.

Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” este una dintre cele mai importante manifestări artistice din România, cu o tradiție începută în stagiunea 1968-1969, datorită viziunii muzicienilor Nicolae Boboc și Ion Românu. De-a lungul timpului, evenimentul a reunit, an de an, nume sonore ale scenei lirice internaționale.

Biletele sunt disponibile online și la agenția de bilete