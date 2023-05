Festivalul Filmului European începe la Timișoara, de Ziua Europei

Festivalul Filmului European debutează la Timișoara marți, 9 mai, de Ziua Europei, cu o Gală specială. Festivalul se desfășoară în perioada 9-12 mai, la Cinema Victoria.

„Pe 9 mai îi spunem Europei «La mulți ani!», de ziua ei, în capitala ei culturală, Timișoara, lansând Festivalul Filmului European. Aici, pe malurile Begăi, suntem cu adevărat sub semnul dialogului, într-un oraș care construiește încă de acum sute de ani diversitatea și efervescența specifice Uniunii Europene, de pe vremea când proiectul unirii continentului nu exista nici măcar sub formă de aspirație. Multiculturalitatea europeană este cel mai bine ilustrată prin cinematograful european, colorat, uneori ireverențios, alteori temperamental, adeseori grav, dar întotdeauna relevant. Întocmai cum este și orașul dumneavoastră. Pentru seara de Gală vă propunem un film curajos și provocator, cu o distribuție impresionantă, la care sper să ne vedem în număr cât mai mare”, declară Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Filmul care inaugurează ediția timișoreană a FFE pe 9 mai, la Cinema Victoria, de la 19, este Cu tot cu oase / Bones and all al regizorului italian Luca Guadagnino, recompensat cu două premii importante la Festivalul de film de la Veneția, anul trecut: Leul de Argint pentru cea mai bună regie și premiul de actorie pentru tânăra Taylor Russell. Din distribuție mai fac parte Timothée Chalamet, Mark Rylance, Chloë Sevigny și Jessica Harper.

Timișorenii o vor regăsi pe Ioana Iacob, actriță la Teatrul German de Stat din Timișoara într-un rol important în filmul Dragă Thomas / Lieber Thomas, al regizorului Andreas Kleinert, o biografie tulburătoare a rebelului, artistului, poetului, scriitorului, traducătorului și regizorului est-german Thomas Brasch. La sfârșitul filmului, Ioana Iacob va intra în dialog cu spectatorii filmului.

Nu lipsesc din program nici filme care se privesc cu zâmbetul pe buze și cu inima ușoară, road movie-ul Omul cu răspunsurile / The Man With the Answers fiind exemplul cel mai bun în acest sens. Tot în categoria comedii, de data aceasta una neagră, regăsim filmul Nepotul, al regizorului maghiar Kristóf Deák, o poveste de maturizare sub forma unui thriller polițist.

„De la o junglă urbană uneori neprietenoasă cu abaterea de la normă (cea din Golul meu și cu mine), la jungla adevărată din Laos, pe care o privim și o ascultăm în Samsara a lui Lois Patiño, Festivalul Filmului European ne invită să descoperim Europa și lumea, pentru a ajunge înapoi la noi înșine”, spune directorul artistic al FFE, criticul de film Cătălin Olaru, care a realizat selecția filmelor.

Programul complet al festivalului se găsește pe site-ul Cinema Victoria.

Anul acesta, ambasadorul fstivalului este regizoarea Teodora Ana Mihai, al cărei documentar Waiting for August a fost câștigător la Karlovy Vary și Hot Docs în 2014, și al cărei prim lungmetraj, La Civil, a fost premiat la Cannes în 2021, în secțiunea Un Certain Regard cu Prix de l’Audace.

Pe lângă filme, publicul timișorean este invitat și la expoziția de fotografii Portrete ale cinematografiei spaniole, semnate de fotografa și ziarista spaniolă Victoria Iglesias. Evenimentul este organizat de Ambasada Spaniei în România și Republica Moldova împreună cu Institutul Cervantes din București, în colaborare cu Banca Națională a României – Sucursala Timiș, la sediul BNR Timiș (bd. Ion C. Brătianu, nr. 1). Expozițiapoate fi vizitată, gratuit, până în 9 iulie.

Festivalul Filmului European, parte din programul extins al Capitalei Culturale Europene – Timișoara 2023, este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC Romania, UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene. Partener al ediției locale de la Timișoara este Centrul de Proiecte Timișoara.

În afară de Timișoara, ediția de anul acesta a Festivalului Filmului European, a 27-a, se va desfășura și la Oravița (Casa de Cultură), București (Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, Cinemateca Union, Cinema „Elvire Popesco”), între 15-23 mai, Curtea de Argeș (Centrul de Cultură și Arte), între 18-20 mai, Botoșani (Cinema Unirea), între 18-21 mai și Gura Humorului (Casa de Cultură), între 19-21 mai.