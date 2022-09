Festivalul de Film Documentar și Drepturile Omului One World România, la Timișoara

După o ediție cu peste 60 de filme de lungmetraj, mediumetraje și scurtmetraje internaționale, majoritatea în premieră națională, ce a avut loc în București, între 23-31 mai, One World România revine cu o capsulă de proiecții dedicate publicului din Timișoara.

Festivalul de Film Documentar și Drepturile Omului One World România ajunge la Timișoara în perioada 13-16 octombrie, cu povești despre lucruri care contează, păstrând tema principală a ediției a 15-a a festivalului în minte: interacțiunea dintre om și mediu, fie el natural sau construit, abordând holistic noțiunea de ecologie, atât prin perspectiva individului, cât și a mediului în care trăim.

„Acoperim, totodată, și migrația, diversitatea, toleranța, justiția și modalitățile în care justiția ne poate ajuta înreglementarea unui sistem economic sustenabil și impactul pe care îl au meseriile și activitățile economice asupra mediului, a sănătății noastre mentale, și a celei fizice”, transmit organizatorii.

La Timișoara, festivalul se va desfășura după următorul program:

Joi, 13 octombrie, la Cinema Victoria (Strada Ciprian Porumbescu nr. 2), de la ora18.30 va fi proiectat filmul Pentru mine tu ești Ceaușescu / You Are Ceaușescu To Me, iar de la ora 21, Pădurea domestică / Taming the Garden.

Vineri, 14 octombrie, la Faber (Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5) vor fi poiectate filmele Mănâncă tot din farfurie! / Eat Your Catfish, de la ora 18, și I.A. la război / A.I. at War, de la ora 20.

Sâmbătă, 15 octombrie, tot la Faber, la ora 18 e programat filmul Evadare / Flee, iar de la 20.30, Sunt liber / Soy Libre.

Duminică, 16 octombrie, tot la Faber, de la ora 18 va fi proiectat filmul Această ploaie nu se va opri niciodată / This rain will never stop, iar de la ora 20.30, Alb pe alb / White on white.

Toate proiecțiile sunt subtitrate în limba română și engleză.

Biletele au fost deja puse în vânzare și sunt disponibile pe: https://eventbook.ro/festival/one-world-romania, dar și în locațiile festivalului, înainte de proiecții.

Evenimentul, finanțat de Primăria Timișoara, prin Centrul de Proiecte, este organizat de Asociația One World Romania, cu sprijinul Centrului de proiecte, Pelicula Culturala, UNHCR, Kinedok, având ca parteneri: Faber, Ambasada, Direcția Județeană Pentru Cultură Timis, Cinema Victoria, parteneri culturali Ambasada Suediei, Centrul Ceh, Institutul Francez Timișoara, Super, iar parteneri locali Identity Education, LOGS, Universitatea de Arte Timișoara.