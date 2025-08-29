Festivalul 25 de ore de teatru non-stop, din nou la Timișoara

Pentru al treilea an la rând, Timișoara va fi, la începutul lunii octombrie, gazda unui maraton al teatrului independent, Festivalul 25 de ore de teatru non-stop.

În zilele de 4 şi 5 octombrie, peste 100 de artiști tineri din țara întreagă vor susține 22 de evenimente pentru toate vârstele și gusturile în 13 spații din Timișoara. Ineditul acțiunii constă în faptul că evenimentele se vor succede fără întrerupere, timp de mai bine de 25 de ore, de-a lungul unei seri, a unei nopți și a unei zile întregi.

Gala de deschidere aparține Teatrului Apropo din București, care va pune în scenă comedia romantică Repetiţia de seară. Spectacolul se va juca la Casa Tineretului, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 20. În distribuție îi regăsim pe Liviu Cheloiu şi Claudia Moroșanu, o tânără actriță originară din Timișoara.

Programul complet al festivalului va fi anunţat în 5 septembrie și vor fi puse în vânzare bilete pentru fiecare spectacol în parte.

Biletele au fost puse deja în vânzare online, la prețul de 60 de lei (30 lei redus pentru elevi și studenți). Au fost puse de asemenea în vânzare, la preț promotional, un număr limitat de abonamente VIP valabile la toate evenimentele din cadrul festivalului, accesibile la acest link.

Festivalul, organizat de Asociația Bis (BIS Teatru) a avut loc prima dată la Sibiu, în primăvara anului 2011, de Ziua Mondială a Teatrului. În 2023 proiectul a fost parte din Programul Național Timișoara Capitală Europeană a Culturii, iar în anul 2024, din programul Legacy. În 2025 festivalul este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul Programului Cultura în prezent, şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Partenerii Asociaţiei Bis în organizarea evenimentului sunt Casa Tineretului (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș), Direcția Județeană pentru Cultură Timiş – Casa Artelor, Institutul Francez Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Comunitatea Evreilor din Timișoara, Scârț Loc Lejer, Cuib D’Arte şi Asociația Diogene.