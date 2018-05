Festival Internațional de filme de foarte scurt metraj, la Timișoara

Din Franța în Noua Caledonie, din Panama în Egipt, din Istanbul în Amsterdam, spectatorii din întreaga lume participă, în același timp, în perioada 1-10 iunie, la Trescourt – Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj. În România, acesta se desfășoară în 17 localităţi, printre care şi Timișoara.

Cinefilii din Timişoara se pot bucura de cele mai bune producții cinematografice foarte scurte de pe cele cinci continente, joi, 7 iunie, de la ora 16, la Centrul Cultural Ambasada, programul putând fi văzut aici. http://trescourt.com/ro/timisoara Accesul este liber în limita locurilor disponibile.

Filmele, proiectate în cadrul Festivalului Internațional de filme de foarte scurt metraj, au o durată de patru minute, declară Teodora Achim, responsabil comunicare la Institutul Francez din Timişoara. Adăugând că „patru minute reprezintă o provocare pentru regizorii constrânși să meargă direct la esențial, dar şi intervalul de timp în care spectatorul va râde în hohote, va trece de la uimire, la îngrijorare, la încântare, fără a ajunge niciodată la plictis.”

Ca în fiecare an, în jur de 3000 de filme foarte scurte sunt supuse atenției echipei de selecție, iar peste 100 dintre ele sunt reținute. Operele selecționate sunt reunite în mozaicuri cinematografice, în același timp coerente și diversificate. 41 de filme concurează pentru a obține un loc în cadrul palmaresului.

Selecția Paroles de Femmes aduce în lumina reflectoarelor personaje feminine puternice și contrastante. „Jucându-se cu granița dintre ficțiune și realitate, această selecție propune un tur de orizont al perspectivelor feminine, în versiune foarte scurtă, bineînțeles”, spun organizatorii.

Selecţia Familial este dedicată copiilor mici și mari, de la 6 la 106 ani, dornici sa călătorească în lumi fantastice imaginate de unii dintre cei mai creativi regizori.

Competiția românească prezintă 15 filme de maximum patru minute, care se întrec pentru voturile spectatorilor. „Tematicile de anul acesta sunt strâns legate de actualitatea socio-politică în care trăim, așa că veți regăsi subiecte precum familia, tehnologia, tradițiile și, în mod special anul acesta, tema corupției – în urma unui parteneriat pe care Institutul Francez l-a realizat cu Asociația Inițiativa România și festivalul lor anticorupție intitulat Once Upon a Time in Romania”, mai spune Teodora Achim.

Trescourt – Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj este organizat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România.