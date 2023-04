Festival Ecumenic de Tineret, la Timișoara

În cadrul programului Timișoara 2023, Capitală Culturală Europeană. Grupul Ecumenic de Inițiativă a Tinerilor din Timișoara organizează un Festival Ecumenic de Tineret.

Festivalul Ecumenical Youth-Fest, izvorât din inimile a numeroși tineri creștini, spun organizatorii, va avea loc în perioada 1-7 mai și va avea ca motto „Walking all together in the light of Christ” – „Pășind cu toții, împreună, în lumina lui Cristos“. Logo-ul evenimentului este simbolul XP, cunoscută drept „Monograma lui Isus Cristos“, un simbol creștin timpuriu, constând din primele două litere grecești ale numelui Χριστός (în limba română „Cristos“).

În cadrul Festivalului Ecumenic de Tineret figurează mai multe programe pentru copii și tineri, după cum urmează:

Luni, 1 mai

Ora 15 – Activități și jocuri pentru copii în Parcul Carmen Sylva.

Ora 17.40 – Prezentare despre miracolele euharistice – Lavinia Perian, la Biserica greco-catolică ”Regina Păcii”.

Ora 19.30 – Seară de tineret în Casa Calfelor – Kolping.

Marți, 2 mai

Ora 14 – Deschiderea oficială în Piața Sf. Gheorghe.

Ora 15 – Vizită la Sinagoga din Cetate.

Ora 15.45 – Vizită la Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Ora 17 – Călătorie pe Bega cu vaporașul, un program spiritual în limbile română, maghiară și engleză.

Ora 19.15 – Scrutatio biblica – sala de mese a Liceului Gerhardinum.

Miercuri, 3 mai

Orele 10-13 – StartNow workshop artistic la care vor participa în jur de 160 de tineri cu grupul Gen Verde – Italia.

Ora 11 – Vizita orașului, cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul.

Ora 14.30 – Vizită la Muzeul Catedralei Mitropolitane.

Ora 16 – Mese rotunde: prezentare despre Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Timișoarei – la Biserica Ortodoxă de la Liceul C.D. Loga.

Ora 19 – Workshop cu tema ”Apărarea creației”, la Casa Calfelor – Kolping.

Joi, 4 mai

Orele 10-13 – StartNow workshop artistic la care vor participa în jur de 160 de tineri cu grupul Gen Verde – Italia.

Ora 15 – Vizita orașului, cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul.

Ora 19 – Procesiune ecumenică ”Autostrada iubirii”, pe traseul Biserica greco-catolică „Regina Păcii”, Biserica reformată din Maria, Catedrala ortodoxă, Domul romano-catolic din Piața Unirii.

Vineri, 5 mai

Orele 10-13 – StartNow workshop artistic la care vor participa în jur de 160 de tineri cu grupul Gen Verde – Italia.

Ora 11 – Vizita orașului, cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul.

Orele 12-18 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii.

Orele 15-16:15 – Economia lui Francisc, prelegere și dialog despre economia care are în centru grija pentru om și creație, susținută de Maria Jarda, la Casa ”Adam Müller Guttenbrunn”.

Orele 16.30-18 – Dialog cu experții ”Împreună pentru Europa”: , la Casa „Adam Müller Guttenbrunn”.

Ora 19 – Spectacol al tinerilor de diferite confesiuni din Timișoara în sala Operei.

Sâmbătă, 6 mai

Ora 10 – Vizita orașului, cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul.

Orele 10.30-12.30 – Workshop „Share Faith” – confruntare pe teme de actualitate pentru tineri creștin, cu moderatori de la Biserica greco-catolică, la Casa „Adam Müller Guttenbrunn”.

Orele 12-18 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii.

Orele 14-16 – StartNow-repetiție generală în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara.

Orele 14-17 – Mese rotunde cu preoții Constantin Necula și Francisc Doboș, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara.

Orele 19-21.30 – Spectacol Gen Verde cu participanții StartNow în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara.

Duminică, 7 mai

Orele 11-13 – Feedback al proiectului StartNow, la Casa „Adam Müller Guttenbrunn“.

Ora 13 – Inaugurarea instalației urbane „Zarul Păcii“, la casa „Adam Müller Guttenbrunn“.

Ora 16 – Spectacol al elevilor Liceului „Dositei Obradovici“ și al ansamblului „Mladost“ al tinerilor sârbi ortodocși, la Casa „Adam Müller Guttenbrunn“.

Ora 17:30 – Spectacol al proiectului muzical CrossYounity al tinerilor din Biserica reformată – Casa Tineretului.