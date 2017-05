Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara – 50 de ani de la înființare

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a UVT, în sărbătoare. 50 de ani pe scena învățământului superior economic din România. La ceremonia festivă FEAA 50 este aşteptat şi ministrul Educaţiei, Pavel Năstase.

Mai multe evenimente dedicate celebrării a 50 de ani de existenţă a Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, adresate studenților și cadrelor didactice, invitaților din mediul universitar și preuniversitar, dar și pentru alumni FEAA și partenerii din mediul de afaceri, sunt organizate zilele acestea.

„Sunt 50 de ani de evoluție constantă, de creștere în tot ceea ce presupune procesul de predare/învățare/cercetare. Facultatea își aduce contribuția în mod respectabil la prestigiul Universității. Îi cunosc foarte bine oamenii săi, provin din mijlocul lor. Sunt minunați, este o echipă bine închegată. Le doresc să aibă parte de o creștere la fel de alertă în continuare, asigurându-i de întreg sprijinul conducerii Universității, dar și al celorlalte facultăți”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Cu această ocazie, FEAA a lansat și proiectul 50 Alumni for 50 Years of FEAA, prin intermediul căruia au fost identificați 50 de absolvenți de marcă ai facultății. Aceștia vor fi premiați în cadrul unei ceremonii speciale, care are loc azi.

Mâine,18 mai, lui Sergiu Manea, CEO BCR, îi va fi acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

Tot mâine, de la ora 14, în Aula Magna a UVT, va avea loc ceremonia festivă FEAA 50. La eveniment este anunţată şi participarea ministrului Educației Naționale, prof. dr. Pavel Năstase, alături de invitați din mediul universitar și preuniversitar, seniorii FEAA, invitați Alumni FEAA, invitați din mediul de business, reprezentanți ai administrației locale și ai organizațiilor studențești.