Facultatea de Arte și Design a UVT participă la Ars Electronica

Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara participă în perioada 3-7 septembrie, în Austria, la Linz, la Ars Electronica, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă, tehnologie și societate.

Înființat în 1979, festivalul Ars Electronica este recunoscut la nivel global drept un spațiu unic de întâlnire între artiști, designeri, cercetători și inovatori, unde sunt prezentate și discutate cele mai noi direcții în arta digitală, media art și design contemporan. Ars Electronica include anual expoziții, conferințe, performance-uri și ateliere și găzduiește celebrul Prix Ars Electronica, unul dintre cele mai prestigioase premii pentru artă și tehnologie. Teme precum inteligența artificială, realitatea virtuală, biotehnologia, robotica și arta interactivă fac parte din programul festivalului, transformând Linz într-un adevărat laborator al viitorului.

Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara participă la Ars Electronica Campus Linz 2025 cu proiectul „Techno-Ecologies for a Fragile Earth”, un demers artistic și teoretic care reflectă tema festivalului Panic Yes/No prin prisma celor „trei ecologii” formulate de Félix Guattari – ecologia mediului, a relațiilor sociale și a universului mental. Publicul va descoperi un teren experimental unde tema festivalului se concretizează prin: reciclarea ca limbaj al rezistenței colective – strategie artistică împotriva crizei globale; decodarea iluziilor digitale – exercițiu critic al simțurilor și gândirii, ca formă de eliberare din dominanța tehnologică; imaginarea tehno-ecologiei și tehno-nostalgiei – perspective asupra sustenabilității și a reconfigurării relației cu tehnologia și istoria ei, prin implicare, curaj, creativitate și gândire critică.

Instalația este realizată de Andreea Pleșa, Mihaela Vișovan şi Bogdan Matei, iar filmul, de Elena Ilin, Matei Negruțiu, Bianca Pascu, Callista Birta, Daniela A. Radu, Andrei Bucovanu şi Francisco Jardim Henriques. Curator este lectorul universitar Aura Bălănescu.

„Ars Electronica nu este doar un festival, ci și o platformă globală de inovație și dialog interdisciplinar. Pentru noi, participarea reprezintă o oportunitate unică de a conecta creativitatea studenților și a cadrelor noastre didactice cu marile direcții internaționale în artă și design”, declară profesorul universitar Diana Andreescu, decanul Facultăţii de Arte și Design, care va avea şi cuvântul de deschidere.

Coordonatorii proiectului sunt: lectorul Aura Bălănescu și conferenţiarul Ion Gherman / Techno-Ecologies for a Fragile Earth, lectorul Ioana Dorobanțu-Gordon și conferenţiarul Dan Rațiu / Fund, asistenta Amalia Gaiță și lectorul Mădălin Mărienuț / FutureFrames.Tm.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Arte și Design a UVT, prin Centrul de Cercetare și Creație în Artele Decorative și Design și Centrul de Creație în Artele Vizuale Contemporane, şi Ars Electronica Linz GmbH & Co KG. Parteneri culturali sunt Kunstuniversität Linz; Faber Timișoaraş şi Future Frames Tm, iar co-finanțatori: UniCredit Bank, prin Fundația Universității de Vest din Timișoara; şi Administrația Fondului Cultural Național.