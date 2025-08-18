Facultatea de Arte și Design a UVT participă la „Anuala venețiană”

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția găzduiește, în perioada 20-27 august, cea de-a patra ediție a proiectului Anuala venețiană, o platformă dedicată promovării designului contemporan și a cercetării artistice emergente. Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara va participa cu expoziţie 3D – Design, Dimension, Dialogue.

Expoziția 3D – Design, Dimension, Dialogue reunește o selecție de lucrări ale studenților de la specializarea Design din cadrul Facultății de Arte și Design. Proiectele, selectate de curatoarele Eleonora Scarlat și Maria Moga, propun o viziune interdisciplinară asupra celor trei direcții majore ale designului contemporan: design ambiental, design grafic și design de produs.

Participarea are loc în contextul Bienalei de Arhitectură de la Veneția 2025, un moment de maximă vizibilitate culturală, în care relațiile dintre spațiul construit și structurile socio-politice sunt supuse unei analize internaționale intense. În acest cadru, expoziția 3D aduce în prim-plan modul în care noile generații de designeri răspund provocărilor actuale și contribuie la reimaginarea relației dintre om, obiect și mediu.

„Această expoziție nu este doar o prezentare de proiecte studențești, ci devine chiar o dovadă a maturității artistice și a angajamentului civic al tinerilor noștri creatori. Suntem onorați să fim prezenți la Veneția, în parteneriat cu ICR, într-un moment în care dialogul internațional despre design și arhitectură este mai necesar ca niciodată”, declară decanul Facultății de Arte și Design, prof. univ. dr. Diana Andreescu.

Vernisajul va avea loc în 20 august, de la ora 18, la spațiul expozițional al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția (Cannaregio 2211). Perioada de vizitare este din 20 până în 27 august, între orele 16-20).