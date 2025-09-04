Facultatea de Arte și Design a UVT, expoziţii şi lansări de carte la Open House London

Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Londra, participă la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri arhitecturale și culturale din capitala Marii Britanii, Open House London.

Proiectul propus de Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara cuprinde trei componente: expoziția Chasing Light, lansarea de carte, cu titlu omnim, a artiștilor care expun în cadrul Chasing Light, toţi absolvenţi ai facultăţii, și expoziția 35 de ani FAD UVT.

Expoziția Chasing Light, curatoriată de artiștii Mihai Zgondoiu și Bogdan Rață, reunește peste 30 lucrări de desen, pictură, sculptură, obiecte de design, fotografie, benzi desenate și artă video, realizate de absolvenți ai Facultăţii de Erte a UVT. Vernisajul va avea loc la Galeria „Constantin Brâncuși” a ICR Londra, în 9 septembrie,, de la ora 19, în prezența decanului facultăţii, Diana Andreescu, și a celor doi curatori.

Proiectul propune o explorare vizuală captivantă a luminii ca simbol al cunoașterii, al căutării interioare, al clarității și expresiei artistice. Printre artiștii care expun se numără: Aura Bălănescu, Dinu Bodiciu, Mimi Ciora, Ciprian Ciuclea, Victor Drujiniu, Bogdan Matei, Andreea Medar, Antonio Meze, Laurian Popa, Mircea Popescu, Bogdan Rață, Cristian Sida, Miki Velciov, Victor Vulpe și Mihai Zgondoiu, toți absolvenți ai apreciatei instituţii academice timișorene.

Publicul larg poate vizita expoziția până în 10 octombrie, de luni până vineri, între orele 10-16.

La vernisaj va fi prezentată o publicație cu lucrările și proiectele artiștilor care expun în cadrul Chasing Light, publicată la editura Kerber din Berlin. Volumul evidențiază parcursul artistic și contribuția acestor artiști la arta contemporană românească și europeană.

La expoziția 35 de ani FAD UVT – un proiect realizat pe simezele exterioare ale clădirii ICR Londra, vor fi prezentate imagini privind istoria Facultății de Arte și Design a UVT, marcând aniversarea a 35 de ani de la reînființare. Proiectul este coordonat de graficienele Cezara Carla Pădurean și Claudia Feti.

„Participarea Facultății de Arte și Design din cadrul UVT la «Open House London» reprezintă o confirmare a angajamentului nostru față de excelența academică și promovarea artei vizuale românești la nivel internațional. Această expoziție și publicația asociată reflectă nu doar talentul și creativitatea absolvenților noștri, ci și tradiția instituției noastre de a forma artiști capabili să dialogheze cu scena culturală globală”, spune rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.