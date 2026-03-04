Fabrică ilegală de țigări, lângă Timişoara, destructurată de DIICOT Caraş-Severin

Procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin împreună cu polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin au făcut trei percheziţii domiciliare în Timiş, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete.

în modalitățile producere, colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare, folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Din probele administrate până la acest moment, transmite DIICOT, a rezultat faptul că, în cursul lunii ianuarie, în Timiș s-a cristalizat o grupare de criminalitate organizată, structurată pe trei paliere: decizie, producție, distribuție, în scopul obținerii de câștiguri mari prin alimentarea pieței negre a țigaretelor de contrabandă.

Pe parcursul cercetărilor a reieșit că liderul grupării, factorul decizional, coordonează activitatea de ansamblu, în timp ce palierul operațional este asigurat de ceilalți membri, care asigură activitatea de producția efectivă a țigaretelor, manipularea utilajelor și ambalarea produselor, al treilea eșalon, logistic, fiind asigurat de persoane implicate în aprovizionarea cu materii prime, depozitare și distribuție.

În urma perchezițiilor efectuate, într-o locație situată la periferia municipiului Timișoara a fost identificată o fabrică ilegală de țigarete, în funcțiune, unde au fost găsite sute de baxuri de țigarete și câteva tone de tutun.

Suspecţii au fost duşi la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, ITPF Sighetul Marmației -Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara.