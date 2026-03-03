„Faber is Yours!”, pentru ideile comunității din Timișoara

Faber anunță lansarea oficială a programului „Faber is Yours!”, o inițiativă dedicată sprijinirii proiectelor educaționale, culturale și sociale din comunitatea locală și nu numai.

În ultimii cinci ani, Faber a susținut peste 1000 de evenimente organizate de mai mult de 200 de organizații diferite, oferind acces gratuit sau la costuri reduse la spațiile sale. Experiența acumulată în această perioadă a confirmat că există în continuare inițiative valoroase care au nevoie de infrastructură, vizibilitate și sprijin pentru a prinde contur, spun reprezentanţii Faber.

Prin programul „Faber is Yours!”, centrul cultural independent din Timișoara duce acest angajament la următorul nivel, într-un cadru mai clar, mai structurat și mai accesibil. Acesta este un program cu apel deschis permanent, prin care Faber pune la dispoziția comunității resursele sale pentru inițiative care consolidează trei direcții fundamentale:

Social – proiecte dedicate cauzelor umanitare, incluziunii, sănătății mintale, mediului sau politicilor publice.

– proiecte dedicate cauzelor umanitare, incluziunii, sănătății mintale, mediului sau politicilor publice. Cultural – artiști independenți, proiecte creative relevante sau rezidențe artistice care au nevoie de un spațiu de desfășurare.

– artiști independenți, proiecte creative relevante sau rezidențe artistice care au nevoie de un spațiu de desfășurare. Educaţie – workshop-uri, prezentări științifice, grupuri de lucru și inițiative care contribuie la dezvoltarea educației și a dialogului interdisciplinar.

Programul se adresează liber-profesioniștilor, grupurilor de inițiativă și organizațiilor care își doresc să organizeze un eveniment în spațiile Faber, dar nu dispun de bugetul necesar.

Beneficiarii selectați pot primi: acces gratuit sau cu 50% discount la spațiile Faber (în limita disponibilității), suport logistic de bază pentru organizarea evenimentului şi vizibilitate pe website-ul FABER și promovare prin canalele de social media.

Apelul se face exclusiv online, urmând ca răspunsul să vine în maximum 48 de ore de la aplicare. Selecția este bazată pe relevanța proiectului, impactul comunitar și alinierea la valorile Faber.

„«Faber is Yours! înseamnă încredere în creativitate și infrastructură pentru idei care merită să fie dezvoltate. Programul consolidează rolul Faber ca platformă deschisă pentru dialog, colaborare și inițiative care generează impact real în oraș. ”Ne bucurăm că prin acest program profesionalizăm și transparentizăm modul în care susținem creșterea comunității locale. Continuăm deci să fim alături, tot mai bine, de cei care au nevoie de un mediu profesionist pentru a crește proiecte care contribuie la o evoluție armonioasă a comunității timișorene”, spune Oana Simionescu, director Faber.

Mai multe detalii și formularul de aplicare sunt disponibile pe website-ul Faber.