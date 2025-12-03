Expoziţii şi lansări de carte, în programul comemorativ-aniversar dedicate Revoluţiei din decembrie 1989

Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara organizează, în cadrul Programului comemorativ-aniversar dedicat Revoluţiei din decembrie 1989, două evenimente: vernisajul expoziției fotografice Timișoara 1990, semnată de fotografa canadiană Joanne Elvy, și prezentarea a două apariții editorial: volumul 1989 Anul revoluțiilor europene în memoria colectivă și Buletinul Memorialului nr. 36.

Vernisajul expoziției Timișoara 1990 va avea loc luni, 8 decembrie, de la ora 10, la sediul Memorialului. Expoziţia constituie prima expunere publică a acestor fotografii, oferind o mărturie vizuală puternică despre determinarea timișorenilor și angajamentul lor față de reconstrucția democratică a României. Expoziţia reunește imagini-document realizate de Joanne Elvy în decembrie 1990, când aceasta a ajuns pentru prima dată la Timișoara pentru a documenta prima comemorare a Revoluției Române.

Cu experiență în surprinderea transformărilor politice din Berlin, Gdańsk, Praga și Budapesta, Joanne Elvy a descoperit la Timișoara o comunitate marcată de intensitatea și responsabilitatea momentelor post-revoluționare. Sprijinită de studenți ai Universității de Vest din Timişoara, care i-au fost ghizi și interpreți, artista a explorat locurile emblematice ale orașului și a documentat atmosfera profundă a acelor zile. Momentul central al experienței sale s-a petrecut la 20 decembrie 1990, când a ajuns pe balconul Operei, alături de jurnaliști, de unde a surprins mulțimea adunată în Piața Victoriei.

Lansarea volumului 1989. Anul revoluțiilor europene în memoria colectivă – care reunește lucrările prezentate în cadrul conferinței internaționale organizate la Timișoara, în perioada 26–28 noiembrie 2024, cu participarea specialiștilor din Albania, Anglia, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Polonia, Ungaria și România – va avea loc marți, 9 decembrie, e la ora 11. Volumul include analize dedicate unor teme precum Revoluția Română în presa sovietică, Revoluția de Catifea, tranziția Cehoslovaciei către democrație, transformările politice din Polonia, intervenția SUA în Panama, impactul evenimentelor din decembrie 1989 asupra regiunii și dinamica minorităților în Bulgaria. Cartea reflectă diversitatea perspectivelor academice asupra prăbușirii regimurilor comuniste și asupra începutului tranziției democratice în Europa de Est, păstrând autenticitatea prezentărilor realizate în cadrul conferinței.

În cadrul evenimentului va fi prezentat și Buletinul Memorialului nr. 36, publicația periodică a Memorialului, care reunește articole, studii și contribuții de cercetare dedicate istoriei recente, în mod special Revoluției Române și a perioadei comuniste.