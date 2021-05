Expoziţii despre patrimoniul cultural evreiesc, la Timişoara

Primăria Timișoara este partener în cadrul proiectului Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region. Obiectivul general al proiectului este utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc și dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul turismului.

Luna aceasta, ultima lună de implementare a proiectului, derulat în perioada 2018-2021, Primăria Timișoara organizează trei expoziții:

Sărbători şi tradiţii evreieşti – patru secole de existenţă evreiască în Timişoara”, în perioada 19 – 22 mai;

Contribuţii ale evreimii timişorene la bogăţia multiculturală a oraşului – personalităţi de marcă, în perioada 24 – 28 mai;

Opera arhitectului Henrik Telkes prin prisma aparatului său de fotografiat, 1910-1912, în perioada 24 – 28 mai.

Expozițiile sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, la Centrul Multifuncțional Bastion, din Bastionul Maria Theresia, corp C, și pot fi vizitate de luni până vineri între orele 8-17, iar sâmbăta – între orele 10-16.

Proeictul este finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. Liderul proiectului este Primăria Szeged, Ungaria, parteneriatul fiind alcătuit din administrații locale și instituții culturale/turistice din opt țări din regiunea danubiană. În acest proiect, Comunitatea Evreilor din Timișoara este partener asociat al Municipalităţii timişorene.