Expoziție retrospectivă de fotografie „Imagine. Sunet.’89. Perspective”

Într-un context marcat de instabilitate geopolitică, polarizare socială și restrângerea libertăților civice în diverse regiuni ale lumii, proiectul Imagine.Sunet.’89, ajuns la ediția a şasea, propune o reflecție critică asupra valorilor fundamentale ale libertății, solidarității și memoriei colective.

„Reprezentarea Revoluției din 1989 prin forme artistice contemporane devine, în acest cadru, nu doar un demers de recuperare istorică, ci și o platformă de dialog intergenerațional și intercultural asupra sensului libertății într-o societate aflată în continuă transformare”, transmite organizatorul evenimentului, Asociația Culturală Kabaitan.

După succesul expoziției Bild.Ton.’89:Perspektiven, prezentată în luna septembrie la Institutul Cultural Român din Viena, proiectul continuă la Timișoara cu o nouă expoziție găzduită de Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, care va fi vernisată miercuri 5 noiembrie, de la ora 18.

Curatorul expoziției și inițiatorul proiectului, Mădălin Mărienuț, a optat pentru spațiul Rotonda atât datorită apropierii de Piața Maria, loc care a marcat începutul Revoluției din decembrie 1989, precum și a specificului său arhitectural circular, pe care îl asociază simbolic cu ideea de ciclicitate a istoriei și cu riscul reluării unor tipare de opresiune și conformism social: „Spațiul Rotondei devine, în acest context, o metaforă vizuală a memoriei colective: o structură în care trecutul revine constant, cerându-ne luciditate și empatie. Expoziția își propune să reactiveze memoria prin imagine, pentru ca istoria să fie înțeleasă, nu repetată”.

Expoziția având în primul rând rol educativ, este structurată în două direcții tematice complementare: imagini care documentează viața cotidiană și simbolistica regimului de dinainte de 1989 și fotografii realizate în timpul Revoluției din 1989, la Timișoara și București, surprinzând momente definitorii ale tranziției către libertate.

Selecția fotografică reunește lucrări ale artiștilor recunoscuți pentru contribuțiile lor în domeniul artei documentare și vizuale: Constantin Duma, fotograful revoluției de la Timișoara, profesorul universitar Camil Mihăescu, conferenţiarul universitar Andreea Palade Flondor, Andrei Pandele, arhitect și fotograf, considerat una dintre cele mai importante voci vizuale ale disidenței tăcute în timpul comunismului, Carlos Permuy, din Spania, autor al volumului Romanian Files, Gabi Stamate 1958-2020 (cu lucrări din colecția Mihai Zgondoiu) și Annika Șandor, născută în Suedia, autoare proiectului Momente din Epoca de Aur.

Potrivit organizatorilor, expoziția propune un model inovator de accesibilizare culturală, integrând tehnologii și practici de mediere culturală destinate publicului cu nevoi diverse: descrieri narative, traducere în limbaj mimico-gestual, mulaj tactil 3D, tururi ghidate și activități educaționale interactive. Componenta educațională a proiectului se adresează în mod special tinerilor și comunităților vulnerabile, prin programe realizate în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, Centrul de Zi de integrare/reintegrare persoane aflate în dificultate „Dr. Aurora Heim” din cadrul DAS Timișoara, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”și Asociația „Ceva de Spus”.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 5-30 noiembrie, cu acces gratuit de luni până vineri între orele 09-17 și sâmbăta (în 8 și în 15 noiembrie) între orele 12-18 (sâmbăta de la 12-13 tururi ghidate pentru public). Grupurile de elevi și studenți pot programa tururi ghidate prin intermediul paginii de Facebook a Asociației Culturale Kabaitan.

În luna decembrie, expoziția își va continua parcursul la Galeria Institutului Cultural Român de la Budapesta, ducând mai departe, peste hotare, mesajul Revoluției din 1989 și spiritul libertății.

Lectorul universitar Mădălin Mărienuț este fotograf și inițiator al proiectului cultural-educativ, Imagine. Sunet. ’89, fondat în anul 2020. Activ în comunitatea artistică din Timișoara, a participat cu lucrări în expoziții naționale și internaționale și a curatoriat proiecte precum expoziția de fotografie Roman Franc – Collections (Cehia) sau David Díaz – Shipibo-Konibo Retratos de mi Sangre (Peru). Mădălin Mărienuţ este cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, unde contribuie la formarea noilor generații de artiști fotografi.

Proiectul Imagine. Sunet. ’89 Ediția a 6-a: Perspective, organizat de Asociația Kabaitan este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul programului „Cultura în prezent 2025”.