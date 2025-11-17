Expoziție permanentă „Nicu Covaci”, la Facultatea de Arte din Timișoara

La Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara va fi inaugurată o expoziție permanentă „Nicu Covaci”. Evenimentul va fi însoţit de un recital in memoriam.

Vernisajul expoziţiei Nicu Covaci va avea loc în 21 noiembrie, de la ora 15, în Sala 207 a Facultății de Arte și Design din Timișoara. „Am creat acest spațiu ca un legământ: «Arta nu aparține timpului, ci celor care o duc mai departe»”, transmite reprezentanţii Universității de Vest din Timișoara.

În semn de omagiu, după vernisaj Cristi Gram și Costin Adam vor susține un moment muzical in memoriam, o punte între sunet și tăcere, între trecut și prezent.

În semn de recunoaștere a valorii și contribuției artistului timișorean, absolvent UVT, sala 207 a Facultăţii de Arte şi Design poartă din luna august a acestui an numele „Nicolae Covaci” şi găzduieşte o expoziție permanentă care își propune să aducă un omagiu vieții și activității artistice a acestuia, concentrându-se în special pe creația sa în domeniul artelor plastice.