Expoziție la BCUT: „Literatura Americii Latine în traducerile românești din perioada comunistă”

Interculturalitatea este celebrată în spațiul academic timișorean prin expoziția Literatura Americii Latine în traducerile românești din perioada comunistă. O incursiune cultural-politică.
Vernisajul expoziției – o inițiativă a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara în parteneriat cu Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologiev – va avea loc luni, 10 noiembrie, de la ora 16.15, în Atriumul bibliotecii. Prezintă conferențiarul universitar Ilinca Țăranu și moderează Darius Dragomir, care propun publicului o incursiune în specificul culturii sud-americane, contribuind la o înțelegere mai complexă a acesteia.
Expoziția face parte din ciclul de evenimente propus de Universitatea de Vest din Timișoara intitulat Culturile lumii la UVT. Evoluăm împreună. Luna noiembrie aduce în prim-plan cultura sud-americană, printr-o expoziție specială care invită studenții și publicul larg să descopere universul literar al autorilor sud-americani traduși în limba română în perioada comunistă.
